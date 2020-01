Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi žürii valis esmaspäeval VITA hoone kunstiteose konkursi võitjaks kavandi "Ainult filmis ja pildiraamatus", mille autorid on Oliver Soomets ja Magnus Andre.

Žürii eelmisel kohtumisel mullu detsembris hindas žürii, millesse kuulusid esimees Katrin Saks ja liikmed Peeter Pere, Eva Näirpea, Maarja Kask, Sirje Runge ja Tarmo Rajaleid, kavandi 11 võistlustöö hulgast enim huvipakkuvaks.

"Miinuseks on see, et näib väga kallis (kullatud). Teostus peab olema perfektne, et jätta esteetiline mulje. Lõpptulemus saab valmida koostöös kavandi autoriga, võimalik, et lõppteostus erineb esialgsest kavandist. Žüriiliikmetel oli ühine arvamus, et antud kavandi teostamise projektiga tasub jätkata," leiti toona.

Nüüd valitigi "Ainult filmis ja pildiraamatus" võitjaks. Konkursi teine, kolmas ja neljas koht läksid jagamisele kolme kavandi vahel. Nendeks olid Sten Saaritsa ja Tarvo Varrese "Laused", Varvara Guljajeva ja Mar Canet Sola "Hüpe" ning Per William Peterseni ja Sirje Peterseni "Püüdle tähtede poole". Nende kolme töö autoreid tasustatakse tuhande euroga.

Samas leidus žüriiliikmetel ka auhinnalistele töödele krõbedaid sõnu.

"Eesmärki mittetäitev. Võistlustöö omab plusse, kuid on siiski visuaalselt ebahuvitav ja veidi vanamoodne," kõlas otsus "Hüppe" kohta.

"Miinuseks on see, et kavand on veidi amatöörlik," iseloomustati tööd nimega "Püüdle tähtede poole".

Samuti auhinna saanud "Lauseid" pidas žürii visuaalselt huvipakkuvaks, ent väikseformaadiliseks ja raskesti teostatavaks.

Ülejäänud tööde kohta kõlasid žürii hinnagutes väljendeid nagu ebahuvitav, teostamatu, vastuolus muinsuskaitse nõuetega ja palju muud.

Kunstikonkursi võidutöö tuleb TLÜ Balti filmi- ja meediakolledži NOVA ja uue loomemaja VITA vahelisele alale, kus praegu käivad ehitustööd.

Konkursil osalenud kavandeid saab näha TLÜ-s avatud näitusel.