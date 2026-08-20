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Lõuna-Korea saadab esimese konteinerlaeva läbi Arktika

Välismaa
Kraanad ja konteinereid Pyeongtaeki sadamas. Illustreeriv foto.
Kraanad ja konteinereid Pyeongtaeki sadamas. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Shin Yong-ju / AFP/Scanpix
Välismaa

Lõuna-Korea kavandab sel nädalal oma esimest proovireisi läbi Arktika, kuna Lähis-Ida konflikt häirib ülemaailmset laevandust, teatas Souli ookeanide ja kalandusministeerium neljapäeval. Samal ajal hoiatavad keskkonnarühmitused, et uus marsruut võib kiirendada polaarjää sulamist.

Ülemaailmset laevandust on tõsiselt häirinud sõda Lähis-Idas, mille vallandasid USA ja Iisraeli rünnakud Iraani vastu veebruari lõpus, sundides laevandusettevõtteid ja valitsusi otsima alternatiivseid marsruute.

Reis järgneb Hiina konteinerlaeva Dubai Tower teekonnale, mis alustas sel kuul teed idapoolsest Ningbo sadamalinnast Euroopasse, suundudes põhja läbi Beringi väina ja pöörates seejärel läände piki Venemaa Arktika rannikut.

Põhja-meretee on läbitav vaid sel aastaajal, kui jää on piisavalt sulanud, et võimaldada liiklust ilma jäämurdjateta.

"Lõuna-Korea proovireis peaks praeguse seisuga väljuma 22. augusti õhtul, kuigi ajakava võib muutuda sõltuvalt ilmastikutingimustest, sealhulgas taifuunidest," ütles ookeanide ja kalandusministeeriumi pressiesindaja AFP-le.

Konteinerlaev seilab Euroopasse Arktika kaudu, et katsetada, kas merejää sulamise tõttu avanenud marsruut on kaubanduslikult tasuv.

Lõuna-Korea ookeanide aseminister Nam Jae-hon ütles hiljuti, et Arktika marsruudist saab paratamatult alternatiiv Lähis-Ida teedele.

Ministeeriumi teatel valiti proovireisi läbi viima Busanis asuv laevandusettevõte PanStar Line Dot Com, mis kasutab selleks konteinerlaeva Panstar Acro.

"Laev väljub Busanist ja seilab Suurbritannias asuvasse Felixstowe'i, Hollandis asuvasse Rotterdami ja Poolas asuvasse Gdanskisse ning naaseb seejärel, kogu reis kestab eeldatavasti umbes 45 päeva," ütles pressiesindaja.

Tavapärane meretee Aasia ja Euroopa vahel kulgeb läbi Suessi kanali, kuid Arktika kaudu reisimine võib Korea Rahvusvahelise Majanduspoliitika Instituudi andmetel lühendada teekonda umbes 7000 kilomeetri ja ligikaudu 10 päeva võrra.

Aseminister Nami sõnul muutub marsruut üha atraktiivsemaks mitte ainult mujal esinevate poliitiliste riskide, vaid ka tehnoloogia arengu tõttu, mis parandab selle kulukonkurentsivõimet.

Lõuna-Korea on loonud eeldusi marsruudi laialdasemaks kasutamiseks. Mais võeti vastu eriseadus, mille eesmärk on edendada Arktika laevatee kasutamist ja arendada sellega seotud tööstusharusid.

Enne Hiina laeva Dubai Tower oli Taani laevandushiid Maersk 2018. aastal üks esimesi suuri konteinervedajaid, kes seda marsruuti katsetas.

Keskkonnarühmitused hoiatavad, et kasvav liiklus lühemal Põhja-mereteel võib kiirendada Arktika merejää sulamist, mida globaalne soojenemine on juba niigi süvendanud.

Suured laevandusettevõtted, sealhulgas Prantsusmaa CMA CGM, Šveitsis peakorterit omav MSC ja Saksamaal baseeruv Hapag-Lloyd, on lubanud Arktika laevateid vältida.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

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