Pressinõukogu: Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 24. septembril 2019 ilmunud artiklite "SAPTK tuludest enamus tuleb avalikkuse eest varjatud allikatest" ja "Majority of family values organisation´s fund sources not known" peale ning otsustas, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) ei rikkunud head ajakirjandustava.

Mõlemad artiklid räägivad sellest, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ei avalda oma tuluallikaid ja tulust vaid kolmandik on avalikkusele teada.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et tõsised süüdistused avaldati ilma nende kommentaarita. Kaebaja märkis, et viited artiklis oleva valeinfo ümberlükkamisele lisati hiljem.

ERR vastas Pressinõukogule, et ERR-i uudisteportaal täiendas artikleid kohe pärast kaebaja pöördumist nende poole. Pealkirja lisati, et tegemist on Eesti Päevalehe väitega ja samuti lisati lõik Varro Vooglaiu kommentaariga.

Kui kaebaja oli Pressinõukokku pöördunud, tehti artiklid avalikkusele kättesaamatuks, et mitte segadust tekitada. ERR märgib, et artiklites tehtud täpsustused ei ole põhimõttelist laadi ja kaebaja ei vastaikkagi küsimusele annetajate kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis väidetu vastab tõele – kaebaja ei avalikusta kõiki tuluallikaid.