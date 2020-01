Õhupuhasteid tootev Soome firma sai viiruse tõttu Hiinast hiigeltellimuse

Soomes Mikkeli linnas on samuti tunda uue koroonaviiruse mõju. Nimelt omab linnas tootmiskeskust spetsiaalseid õhupuhasteid pakkuv ettevõte Genano, mis sai just äsja Hiinast kiiret teostamist eeldava tellimuse.

"Kiire hakkas meil ootamatult eelmisel nädalal, kui uudis viiruse kohta levima hakkas," tunnistas Genano tegevjuht Niklas Skogster ajalehele Helsingin Sanomat.

Genano peab nüüd toimetama Hiina haiglatele kiirkorras 200 uut õhupuhastit.

Praktikas tähendab see seda, et Mikkelis tuleb teha pikki tööpäevi ka nädalavahetustel ning kiirkorras on palgatud juurde ka töökäsi.

Genano õhupuhastid on firma enda poolt välja arendatud ja patenteeritud ning levinud õhupuhastitest erinevad need selle poolest, et püüavad õhust kinni ka tavapärasest väiksemaid, kolme nanomeetri suuri osakesi. See tuleneb sellest, et õhku ei puhasta mitte mingid mehaanilised lahendused, vaid seda teeb võimas elektriväli, mis tapab bakterid, viirused ja kahjuliku gaasi nagu näiteks hallitusest tekkivad toksiinid.