Kiirabi toimetas reedel Lääne-Tallinna keskhaiglasse kaks Hiinast pärit turisti, et kontrollida nende tervislikku seisundit. Nakkushaiglas selgus siiski, et hiinlastel pole viga midagi ning koroonaviirusepaanikaks Eestis põhjust pole.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles ERR-ile, et tõepoolest sai kiirabi Schlössle hotellist väljakutse, et seal viibib kaks Hiina turisti, kellel võiks kahtlustada koroonaviirust. Kiirabi sõitis täies valmiduses kohale ning toimetas turistid Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskeskusesse, kus rakendati kohe taolisteks juhtumiteks välja töötatud protseduurireeglid.

Haiglas tehtud ülevaatusel selgus, et kaks noort inimest on siiski terved, samuti pole neil palavikku ning nad lubati haiglast välja. Juba reedel lahkuvad nad Eestist nagu neil algselt kavas oligi. Ka hiinlased ise ei mõistnud, miks neile kiirabi kutsuti, ent täitsid korrektselt korraldusi.

Euroopasse saabusid nad 17. jaanuaril, enne Eestisse tulekud 28. jaanuaril olid nad käinud mitmes Skandinaavia riigis. Hotellipersonalis oli pigem kahtlust äratanud, et turistid ei ilmunud piisavalt sageli hommikust sööma ja olid oma toas, mistõttu nad kutsusidki kiirabi. Seetõttu rõhutabki terviseamet, et kiirabi ressurss on piiratud ja seda tuleks kasutada mõistlikult. "See, et keegi on Hiinast, ei anna põhjust veel koroonaviiruse kahtlustamiseks," ütles Kingsepp.

Neljapäevase seisuga oli maailmas tuvastatud 7824 laboratoorselt kinnitatud 2019-nCOV juhtu, nende hulgas 16 tervishoiutöötajat. Teadaolevalt on praegu tõsisemalt ohustatud peamiselt Hiina riskipiirkonnas elavad/viibivad tõsiste kaasnevate tervisehädadega vanemaealised inimesed.

Koroonaviirused avastati eelmise sajandi 60-ndatel aastatel, viirused suudavad nakatada nii inimesi kui ka erinevaid loomi ja linde. Viirused tungivad organismi hingamisteede ja seedetrakti limaskesta rakkudesse, levides nii õhu teel piisknakkusena kui fekaaloraalselt.

Tuntud koroonaviirused nagu beetakoroonaviirus HCoV-OC43 ja HCoV-HKU1 ja alphakoroonoviirus HCoV-229E põhjustavad nii ülemiste hingamisteede viirusnakkustele omaseid sümptomeid kui ka tõsiseid kopsuvaevusi, ohustades eelkõige vanureid ja väikelapsi.