Karl Soonpää päevik 2. veebruaril 1940. aastal

2. veebr. Täna Vene õhukaitsesuurtükkid laevadelt tulistasid meie õppelennukit. 3 õhus lõhkemata kuuli kukkusid Tallinna Ahju, V.-Ameerika ja Narva m. Üks haavatu. Alguses arvati, et on õhupommitus, aga vars[t]i selgus tõeline olukord.

Välisministri juures vastuvõtt kl. 17–19. [Rudolf] Penno ütleb, et tema teatanud esimesena [August] Meritsale, et "Kiviõlisse" määrati usaldusmees. Merits põle tahtnud uskuda, sest nõuk. esimeheks on Laidoner ja nõuk. liikmeks P. Öpik. Kui kuulnud, et Normak, tõmbunud tõsiseks, kuna neil vana kana kitkuda. Raud seletab pikalt põlevkivi asja.

Jutt läheb ka Metslang-Johansoni kallaletungi asjale Selterile. Penno ja Oinas arvavad, et tarvilik on aukohus ja ruttu selle kodukord välja töötada. (Parlamendi kodukorras ettenähtud aukohtule.)

Ajaloolane Küllo Arjakas: 2. veebruaril tulistasid Tallinna reidil paiknenud kolm Nõukogude sõjalaeva Kopli kohal õppelendu sooritanud Eesti sõjalennukit. Mõni mürsk plahvatas ka linnas ja üks naisterahvas sai raskelt haavata ning kolm maja kannatada.

Rahvasuus ristiti see vahejuhtum "saluudiks Tartu rahule", sest rahu sõlmimisest möödus sel päeval täpselt 20 aastat.

