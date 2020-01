Eesti suursaadik Londonis: eestlaste jäämine Londonisse sõltub tööturust

LHV panga Londoni filiaali juht Andres Kitter märkis, et kui üleminekuaeg saab läbi ja algab tõepoolest Brexiti-järgne periood, siis on hästi oluline, et seadused oleksid võrdlemisi sarnased, mis oluliselt lihtsustaks ettevõtjate töötamist ja äritegemist nii Londonis kui ka Euroopa Liidus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mida kaugemale London Brüsselist triivib, seda kõrgemaks tõuseb mõne toote hind või raskeneb selle kättesaadavus. Tehnoloogiainvesteeringute alal tegutsev eestlane Triin Linamägi ütles, et selles valdkonnas jääb London oluliseks keskuseks ja tema plaan on siin tööd jätkata.

"Hetkel jah, plaanin jääda ikkagi Inglismaale, kuigi vaatan ka, et mis need järgmised kolm kuni viis aastat toovad, et kui ikka muutused on mitte väga soodsad minu tööle ja elamisele siin, siis olen täiesti vaba liikuma ja ikkagi oleme maailmakodanikud. Eriti eestlastena oleme valmis igale poole liikuma kui vaja," ütles Linamägi.

7500 Londonis elavat Eesti kodanikku on juba esitanud elamisloa taotluse. Eestlased tunnevad huvi, mis saama hakkab, Brexiti ebakindluse pärast lahkujaid meie saatkonna hinnangul aga veel palju ei ole.

Eesti suursaadik Suurbritannias Tiina Intelmann rääkis, et eestlaste jäämine või lahkumine Suurbritanniast sõltub tööturu olukorrast. "Me teame, et britid tahavad nupukaid ja haritud inimesi, selleks on juba välja mõeldud immigratsiooniskeemid, nii et kui haritud eestlased tahavad siia tulla ja siin oma äri ajada, siis ma usun, et uksed on lahti," lausus Intelmann.

Suurbritannia parlamendi valgusdisaineril Egerth Jaansalul on briti pass taskus ja praktilisi muresid tema kartma ei pea. Suurbritannia parlamendis töötav Jaansalu ütleb, et detsembrivalimised on pingeid ühiskonnas leevendanud.

"Inimestel on rahulolu, et nüüd teab, mis saab ja kuhu minna. Kas läheb ülesmäge või allamäge, vähemalt kuhugipoole ta nüüd liigub. Ei ole teadmatus, nagu ta oli kolm ja pool aastat," ütles Jaansalu.