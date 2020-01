Trump: ma ei ole palunud Boltonil osaleda Ukraina survestamises

Ajaleht New York Times kirjutas Boltoni seni avaldamata raamatule viidates, et Trump nõudis oma nõunikult, et too organiseeriks kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja tema enda isikliku advokaadi Rudy Giuliani vahel.

Varem avaldamata korralduse kohaselt olevat president 2019. aasta mais, kaks kuud enne telefonikõnet Zelenskõiga, palunud temalt teenet, mis ajendas kongressi algatama tagandamisjuurdlust väidetava võimu kuritarvitamise osas.

Sel kohtumisel pidanuks Giuliani avaldama Zelenskõile survet, et too aitaks Trumpil koguda kompromiteerivat materjali Joe Bideni, ühe oma demokraadist pearivaali kohta 2020 aasta valimistel. Bolton Timesi andmeil Trumpi korraldust ei täitnud.

Trump eitas ajalehes avaldatut kategooriliselt.

"Ma ei ole kunagi palunud Boltonil korraldada Giulianile, ühele Ameerika suurimatest korruptsiooniga võitlejatest ja kaugelt suurimast New York City linnapeast, kohtumist president Zelenskõiga," kinnitas ta avalduses.

"Sellist kohtumist pole kunagi olnud," lausus ta.

Järjekordne leke Boltoni raamatust leidis aset ajal, mil Trumpi tagandamise protsess senatis on jõudmas oma viimaste vaatusteni. Kuigi vabariiklaste enamus senatis on ilmselt presidendi õigeksmõistmiseks piisav, on viimased lekkinud katkendid viimasel hetkel taas lisanud jõudu demokraatide süüdistustele ja kütnud kirgi Washingtonis.