USA võimud otsisid läbi Giuliani korteri

"Föderaalsed uurijad täitsid kolmapäeval Rudy Giuliani New Yorgi korteris läbiotsimismääruse," ütles Giuliani advokaat Robert Costello.

Costello sõnul saabusid võimud Giuliani korterisse kell 6:00 hommikul. Võimud arestisid Giuliani elektroonikaseadmed.

"Manhattani prokuratuur alustas New Yorgi endise linnapea uurimist 2019. aastal. Prokuratuur ja föderaalne uurimisbüroo (FBI) uurivad Giuliani Ukraina äritehinguid. Võimud kahtlustavad, et Giuliani võis rikkuda föderaalse lobitegevuse seadusi," teatas The Wall Street Journal.

Giuliani ise eitab, et ta on seadust rikkunud. Kolmapäeval kirjutas Giuliani Twitteris, et esineb oma raadiosaates. Tema Twitteri postitus kustutati mõni minut hiljem ja raadiosaates esines teine saatejuht.

"Manhattani prokurörid uurivad Giuliani nõustamisettevõtteid ja muid sissetulekualikaid. Prokurörid on uurinud ka Giuliani pangakontosid," teatas The Wall Street Journal.

Giuliani konsultatsioonifirmal on olnud mitmeid väliskliente, sealhulgas üks linn Ukrainas.

2019. aasta kohtukutses tõstatud küsimus oli see, kas Giuliani oli välisvalitsuse registreerimata esindaja või varjas oma tööd välisriikide kodanike heaks.

Kolmapäevase läbiotsimise raames otsiti Giuliani kontakte üksikisikutega, sealhulgas kolumnisti John Solomoniga.

Solomon kirjutas The Hilli kolumnistina pidevalt Bideni ja tema poja Hunter Bideni tegevusest Ukrainas. Kongressile üle antud dokumendid näitavad, et Solomon oli sel ajal tihedas kontaktis ka Giulianiga.

"Giuliani kontaktide uurimine Solomoniga viitab sellele, et föderaalsete uurijate huvi Giuliani tegevuse vastu on laiem kui seni arvatud. Uuritakse ka Giuliani tegevust algatada uurimist Bideni võimalikes sidemetes Ukrainaga," teatas The Wall Street Journal.

FBI agendid arestisid kolmapäeval ka advokaat Victoria Toensingu telefoni. Toensing töötas enne presidendivalimisi koos Giulianiga, et Joe Bideni suhtes algataks Ukrainaga seotud uurimine.

"Nii Giuliani kui Toensingiga seotud läbiotsimisi kirjeldati kui uurimist lobitöö võimaliku rikkumise kohta," ütles Costello.

Costello sõnul esitati kohtukutse ka Giuliani kauaaegsele assistendile Joann Zafontele.

"Läbiotsimine oli legaalne vägivald minu kliendi suhtes. Viimastel aastatel olen küsinud uurijatelt, millist valdkonda nad uurivad, kuid nad ei ütle. Ma nagu räägiks seinaga," ütles Costello.

Manhattani prokuratuur ja FBI keeldusid kolmapäeval kommentaaride andmisest.

Giuliani töötas ise aastatel 1983-1989 Manhattani prokuratuuri juhina.