President: EV100-st jäävad meelde kohtumised väikestes kohtades

"Mul ei olnudki seda teravat tippu. Iga kord, kui kuhugile läksid, siis nende inimeste jaoks sa koos sellel päeval olid. See oligi see tipphetk," rääkis Kaljulaid laupäeval Aktuaalses Kaamera otselülituses.

"Minu jaoks kõige liigutavam oli see, et see tõesti oli kõikide inimeste endi pidu - kuhu iganes sa ka ei läinud, siis räägiti nendest kingitustest, mis võisid olla ju ka pingike tiigi kaldal, mis enne korda tehtud," ütles Kaljulaid. "Inimesed olid nii rahul sellega, et nad osalevad, et nad on kaasas ja et nad ise teevad. Hästi palju sellst virrvarri," jätkas riigipea.

Kaljulaid tõi esile Rasmus Puuri kirjutatud kantaadi Eesti kohanimedest ja 100-meetrise vaiba kudumise vabariigi sünnipäevaks, kuid lisas, et mõni hetk hiljem võiks ta hoopis midagi muud nimetada.

EV100 peakorraldaja Margus Kasterpalu ütles otselülituses, et ka tema erilised elamused pärinesid just väikestest kohtadest. "Inimesed tulid juurde ja küsisid, et kas päriselt nüüd ongi nii, et riik tuleb meie juurde. Näiteks Sillamäel ei olnud hulk aega riigi esindajad käinud. Ja isegi meie kõlbasime selles positsioonis päris hästi," rääkis Kasterpalu.