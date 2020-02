Venemaa peatas viisavaba turismi ja tööviisade andmise hiinlastele

Valitsuse veebiküljele postitatud korralduses öeldi, et need meetmed rakendati "tagamaks riigi ohutust, kaitsmaks inimeste tervist ja takistamaks uue koroonaviiruse levikut".

Hiina võimud teatasid laupäeval, et riigis on uue viiruse tagajärjel surnud juba 259 inimest ja kinnitust on leidnud ligi 12 000 nakkusjuhtumit.

Neljapäeval teatas Venemaa, et paneb uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kinni piiri Hiinaga ja peatab Hiina kodanikele elektrooniliste viisade väljastamise.

Peaminister Mihhail Mišustin teatas valitsusistungil korraldusest rakendada meetmeid piiri sulgemiseks Kaug-Idas, vahendasid Vene uudisteagentuurid.

"Täna allkirjastati vastav korraldus. See on töösse antud. Me teavitame täna kõiki piiri sulgemise meetmetest Kaug-Ida piirkonnas ja muudest meetmetest, mida valitsus rakendas," ütles peaminister. "Me peame tegema kõik, et oma inimesi kaitsta," lisas ta.

Vene võimud soovitavad ka venelastel mitte Hiina sõita, ja nendel, kes seal juba on, Vene saatkonnaga ühendust võtta.