WHO: Filipiinid teatasid esimesest viirusesurmast väljaspool Hiinat

Filipiinid teatasid esimesest uue koroonaviirusega seotud surmast väljaspool Hiinat, edastas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) pühapäeval.

Ohver on Hiinast Wuhanist pärit hiinlane.

"See on esimene surmajuhtum väljaspool Hiinat," ütles WHO esindaja Filipiinidel Rabindra Abeyashinghe ajakirjanikele.

Manila haiglas surnud mees oli saabunud Filipiinidele koos hiinlannaga, kelle analüüsid andsid viiruse suhtes positiivse tulemuse, ütles tervishoiuminister Francisco Duque.

Naine on Filipiinide esimene Hiina viirusesse nakatunu ja terveneb haiglas.

Uudis mehe surmast edastati peatselt pärast seda, kui Filipiinide võimud andsid teada, et keelavad koheselt kõikide välismaalaste saabumise Hiinast.

Hiina teatas pühapäeva hommikul, et Hubei provintsi pealinnast Wuhanist alguse saanud viirusepuhang on nõudnud 304 inimelu ning nakatunuid on üle 14 300.

Uude viirusesse nakatunute arv riigiti

Hiinast detsembris alguse saanud uus viirus on nüüdseks nakatanud maailmas üle 14 400 inimese.

Kinnitatud nakatunute arv pühapäeva hommiku seisuga:

— Hiina: Mandri-Hiinas on nakatunuid leitud 14 380, Hongkongis 12 ja Macaus viis. Enamik viirusesse surnud 304 inimesest kaotasid elu Hubei provintsis, kus viirus esmakordselt leiti

— Jaapan 20

— Tai: 19

— Singapur: 18

— Lõuna-Korea: 15

— Taiwan: 10

— Malaisia: 8

— Saksamaa: 8

— USA: 8

— Austraalia: 7

— Prantsusmaa: 6

— Vietnam: 6

— Araabia Ühendemiraadid: 5

— Kanada: 4

— Itaalia: 2

— Suurbritannia: 2

— Venemaa: 2

— Filipiinid: 1

— Hispaania: 1

— India: 1

— Kambodža: 1

— Nepal: 1

— Rootsi: 1

— Sri Lanka: 1