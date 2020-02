Riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) ütles Tartu rahu 100. aastapäeva puhul peetud kõnes, et Tartu rahuleping on järjepidevuse sümbol, mis seob meie mineviku tulevikuga. Ta lisas, et Eesti ei peaks sõlmima Venemaaga Tartu rahulepingut tühistavat piirilepet.