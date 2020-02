"Samost ja Sildam": opositsioonilt oodatakse sisulisemat tööd

"Ma arvan, et on saabunud see argipäev, kus inimesed ootavad, et opositsiooni juhterakond ei reageeriks igale Mart ja Martin Helme väljaütlemisele, vaid inimesed ootavad midagi sisulisemat," ütles Toomas Sildam.

"Ma usun, et ka Reformierakond ise on sellega kimpus," lisas ta.

Sildam selgitas, et üks põhjus, miks praegune valitsuskoalitsioon nii tihedalt koos on, on see, et puudub alternatiiv.

"Reformierakond on kuidagi heitunud ja tegelikult nad ei näe seda alternatiivi, kuidas võimule tulla," rääkis Sildam.

Samost viitas Norstati uuringule, mille järgi on ka Reformierakonna toetajate seas rohkem kui 40 protsenti inimesi, kes tahavad, et pensioni teine sammas oleks vabatahtlik.

"Need inimesed on kuude kaupa kuulnud, kuidas Reformierakonna erinevad juhid on öelnud, et tegelikult see on vale. Et inimesed ei ole võimelised ise oma pensionivara paigutamisega toime tulema, nad pikaajalises plaanis teevad valesid otsuseid ja suure tõenäosusega, kui riiklikku ettehooldust kohustusliku kindlustuse vormis ei oleks, siis lihtsalt raiskaksid oma pensionivara enne pensioniikka jõudmist ära," ütles Samost.

"Kui me mõtleme selle peale, mis on olnud Reformierakonna põhilised vaated - isikuvabadus, majanduslik valikuvabadus, majanduslik iseseisvus, siis päris palju peab olema neid Reformierakonna toetajaid, kes tunnevad, et neid võib-olla ei hinnata päris nende võimete kohaselt," sõnas Samost.

Samost vaatas Reformierakonna tegevust ka läbi apteegireformi prisma. "Vaatame seda ühe keskmise Reformierakonna valija pilguga, kelle jaoks vabaturumajandus ja liberaalne majandusmudel on olnud tähtis. Nemad tõenäoliselt ikkagi aeg-ajalt küsivad endalt, et miks see erakond, keda mina olen toetanud, tegelikult toetab seda, et suur osa Eesti ühest väga suurest ärilisest sektorist pannaksegi sisuliselt selle reformi jõustumisega lukku. Et miks ei ole seal vaba turgu?" arutles Samost.

Sildam lisas EKRE eelmisel nädalal menetlusse antud uuele apteegireformi eelnõule viidates: "Ükskõik, kuidas sellel EKRE eelnõul ka läheb, siis EKRE oma valijate jaoks on igal juhul punktid kätte saanud. Ja Reformierakonna jaoks on küsimus, et kui sa annad oma hääled EKRE eelnõule, mis isegi sinu valijate jaoks võib tunduda mõistlik, siis tegelikult sa lased EKRE-l ikka väga pika poliitilise kõrre tõmmata."