President ei telli pensionireformi edasise käigu otsustamiseks uut analüüsi

"Pensionireformi teemalisi analüüse on erinevad osapooled viimaste kuude jooksul teinud mitmeid ning veel ühte täiendavat tellida meil plaanis ei ole," ütles presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe ERR-ile.

"Vabariigi President tutvub sel nädalal põhjalikult talle saadetud eelnõuga, erinevate analüüsidega, ta on kohtunud ka endiste õiguskantsleri ja riigikohtu esimeestega, arutanud teemat erinevate ekspertidega," selgitas Linnamäe.

Presidendil on kuni järgmise nädala kolmapäevani aega otsustada, kas kuulutab riigikogus 29. jaanuaril heaks kiidetud eelnõu välja või saadab riigikogule tagasi.

Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse jõustumisel muutub teise sambaga liitumine või sealt välja astumine kõigile vabatahtlikuks. Valitsus sidus seaduse vastuvõtmise usaldushääletusega.

Presidendil tuleb nüüd 14 päeva jooksul seadus kas välja kuulutada või riigikogule tagasi saata. Kui ta leiab, et seadus on vastuolus põhiseadusega, saab riigikogu võimaluse seda muuta või ka muutmata kujul uuesti vastu võtta. Sellisel juhul otsustab president uuesti, kas kuulutab selle välja või saadab riigikohtusse, mis teeb lõpliku otsuse.

Kui president otsustab seaduse tagasi lükata poliitilistel põhjustel, ilma põhiseaduse vastuolule viitamata ja riigikogu selle uuesti muutmata kujul heaks kiidab, ei ole tal võimalust seadust riigikohtusse edasi saata.

Presidendi kantseleis on täitmata õigusnõuniku koht ning see on tekitanud arvamuse, et ta peab oluliste õigus-alaste otsuste tegemiseks tellima juriidilise hinnangu mõnelt õigusbüroolt või üksikult juristilt.

"Riigipea ei ole ühegi seaduse poolt või vastu, tema roll on hoida Eesti õigusruum põhiseaduse vaos ning hiljemalt 13. veebruariks teeb ta oma otsuse selle kohta, kas pensionireformi seadus on põhiseadusega kooskõlas või mitte," lisas presidendi esindaja.