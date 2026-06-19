Voogi hinnangul on Isamaal laiemad võimalused toetust tõsta kui Keskerakonnal

Isamaa ja Keskerakonna toetusbaas on küll osaliselt kattuv, kuid eestikeelsete valijate juurdesaamisel on Isamaal lootus üle meelitada ka liberaalsete parempoolsete erakondade pooldajaid, Keskerakond aga konkureerib peamiselt ainult Isamaa ja EKRE-ga, rääkis uuringufirma Emor ärisuuna juht Aivar Voog.

Reedel ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" osalenud Voog tõi välja, et Keskerakond ja Isamaa on osaliselt kattuvate valijatega ning eestlastest valijate hulgas toetuse suurendamiseks peaks Keskerakond üle meelitama Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valijaid. Samas Isamaa konkureerib üheaegselt konservatiivsete eestikeelsete valijate pärast Keskerakonna ja EKRE-ga, kuid parempoolset poliitikat toetavate valijate hulgas ka Reformierakonna, Eesti 200 ja Parempoolsetega.

Vene valijate hulgas on Keskerakond nagunii juba vääramatu ülekaaluga liider, teda toetas juunis kaks kolmandikku venekeelsetest.

"Keskerakonnal on selles mõttes palju lihtsam kui Isamaal. Kui siin räägiti võimalikust Isamaa koalitsioonist [EKRE ja Keskerakonnaga], aga Isamaa ju konkureerib Reformierakonna ja Parempoolsetega. Parempoolsed on selgelt tõusev uus erakond, kes kindlasti saab kampaanias võimenduse ja kui Reformierakond suudab natukene toetust taastada, siis see taastamine toimubki, kas Keskerakonna eestlaste valijate või Isamaa arvelt. Siis läheb seis palju põnevamaks. See, et Keskerakond saab [kogutoetuseks] 20 protsenti, on suht-koht kindel, aga kas nad sealt väga palju üle saavad?" arutles Voog.

Kommenteerides juunikuisest uuringust ilmnenud asjaolu, et Keskerakonna toetus oli eestlastest valijate hulgas tõusnud 13 protsendini, mis on samas suurusjärgus EKRE ja Reformierakonnaga, siis pidas Voog seda pigem juhuslikuks valimitehniliseks nüansiks.

Voog rääkis, et valijaskond jaguneb kaheks suureks rühmaks, millest ühes on konservatiivsemad valijad, kes toetavad kas Isamaad, Keskerakonda või EKRE-t, teises liberaalseks peetavad Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200.

"Kui me küsime seda, et millise erakonna poolt kaaluksite [hääletamist], siis seal on kaalumise küsimuses kattuvus kõige suurem Reformierakonna, Sotside ja Eesti200 vahel," ütles ta. "Jah, Eesti200 reiting on madal, aga mingi potentsiaal on ka neil kasvada, vähemalt kümne protsendini. Kas see realiseerub, on juba teine asi. Aga ka Reformierakonnal on kaalujate osakaal ju oluliselt suurem kui nende reiting. Eks taastamine on alati lihtsam kui endale stabiilse toetuse [saamine] - juhuslikult võid ju korraks tõusta, aga stabiilne toetus [saada] on ikkagi lihtsam nendel, kellel on see vaja taastada nagu Isamaa selle kunagi taastas," rääkis ta.

Seetõttu oleks Reformierakonnal mõistlik ennast vastandada mitte Isamaale, vaid sotsidele, kellelt nad peaksid üritama valijaid üle lüüa, leidis ta.