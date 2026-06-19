X!

Voogi hinnangul on Isamaal laiemad võimalused toetust tõsta kui Keskerakonnal

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Isamaa ja Keskerakonna toetusbaas on küll osaliselt kattuv, kuid eestikeelsete valijate juurdesaamisel on Isamaal lootus üle meelitada ka liberaalsete parempoolsete erakondade pooldajaid, Keskerakond aga konkureerib peamiselt ainult Isamaa ja EKRE-ga, rääkis uuringufirma Emor ärisuuna juht Aivar Voog.

Reedel ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" osalenud Voog tõi välja, et Keskerakond ja Isamaa on osaliselt kattuvate valijatega ning eestlastest valijate hulgas toetuse suurendamiseks peaks Keskerakond üle meelitama Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valijaid. Samas Isamaa konkureerib üheaegselt konservatiivsete eestikeelsete valijate pärast Keskerakonna ja EKRE-ga, kuid parempoolset poliitikat toetavate valijate hulgas ka Reformierakonna, Eesti 200 ja Parempoolsetega.

Vene valijate hulgas on Keskerakond nagunii juba vääramatu ülekaaluga liider, teda toetas juunis kaks kolmandikku venekeelsetest.

"Keskerakonnal on selles mõttes palju lihtsam kui Isamaal. Kui siin räägiti võimalikust Isamaa koalitsioonist [EKRE ja Keskerakonnaga], aga Isamaa ju konkureerib Reformierakonna ja Parempoolsetega. Parempoolsed on selgelt tõusev uus erakond, kes kindlasti saab kampaanias võimenduse ja kui Reformierakond suudab natukene toetust taastada, siis see taastamine toimubki, kas Keskerakonna eestlaste valijate või Isamaa arvelt. Siis läheb seis palju põnevamaks. See, et Keskerakond saab [kogutoetuseks] 20 protsenti, on suht-koht kindel, aga kas nad sealt väga palju üle saavad?" arutles Voog.

Kommenteerides juunikuisest uuringust ilmnenud asjaolu, et Keskerakonna toetus oli eestlastest valijate hulgas tõusnud 13 protsendini, mis on samas suurusjärgus EKRE ja Reformierakonnaga, siis pidas Voog seda pigem juhuslikuks valimitehniliseks nüansiks.

Voog rääkis, et valijaskond jaguneb kaheks suureks rühmaks, millest ühes on konservatiivsemad valijad, kes toetavad kas Isamaad, Keskerakonda või EKRE-t, teises liberaalseks peetavad Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200.

"Kui me küsime seda, et millise erakonna poolt kaaluksite [hääletamist], siis seal on kaalumise küsimuses kattuvus kõige suurem Reformierakonna, Sotside ja Eesti200 vahel," ütles ta. "Jah, Eesti200 reiting on madal, aga mingi potentsiaal on ka neil kasvada, vähemalt kümne protsendini. Kas see realiseerub, on juba teine asi. Aga ka Reformierakonnal on kaalujate osakaal ju oluliselt suurem kui nende reiting. Eks taastamine on alati lihtsam kui endale stabiilse toetuse [saamine] - juhuslikult võid ju korraks tõusta, aga stabiilne toetus [saada] on ikkagi lihtsam nendel, kellel on see vaja taastada nagu Isamaa selle kunagi taastas," rääkis ta.

Seetõttu oleks Reformierakonnal mõistlik ennast vastandada mitte Isamaale, vaid sotsidele, kellelt nad peaksid üritama valijaid üle lüüa, leidis ta.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:54

Galerii: Siim Kallas esitles oma uut raamatut

17:52

Eesti tennisenaiskond alistas Andorra ja tuli alagrupis esimeseks

17:35

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu

17:35

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid

17:33

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha Uuendatud

17:16

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub MM-valikturniiril Ukraina ja Slovakkiaga

17:13

Järvamaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest

17:05

Times: lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused Uuendatud

16:50

Kohus otsustas, et erakonnad ei pea SALK-ile raha maksma

16:36

Voogi hinnangul on Isamaal laiemad võimalused toetust tõsta kui Keskerakonnal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.06

Sõja 1576. päev: Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

11:58

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid Uuendatud

11:43

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema Uuendatud

07:09

Macron ja Merz ründasid EL-i seisukohta kõneluste osas Putiniga Uuendatud

18.06

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

18.06

Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

18.06

Eksperdid: kütusekriis Venemaal läheb aina hullemaks

18.06

Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

14:35

Zelenski: Ukrainal on tegelikult NATO teine armee Uuendatud

ilmateade

SPORT

17:52

Eesti tennisenaiskond alistas Andorra ja tuli alagrupis esimeseks

17:33

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha Uuendatud

17:16

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub MM-valikturniiril Ukraina ja Slovakkiaga

16:29

EOK täiskogu kinnitas Talihärma liikmeks

loe: kultuur

15:46

Sinijärv: suvise nädalavahetuse mõttetuks mõnususeks lugegem lahedaid lehekülgi leebel lobinal

15:24

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Anna Himma, Holy Motors jpt

14:43

Galerii: Hanno Soansi 30 aasta jooksul avaldatud kunstikriitika ilmus raamatuna

14:00

Eesti punkbänd Skoone läheb oktoobris Mehhiko tuurile

loe: eeter

16:29

Üllatus otse-eetris: kolleegid õnnitlesid Veronika Uibot viimaste hommiku-uudiste eel

13:22

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

10:29

Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

09:18

Ursel Tilk Rapla väikelinnateatrist: mõtlesime õllejoomise asemel midagi targemat ka teha

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (19.06.2026 15:00:00)

14:25

Soome kaitsepolitsei hoiatab kohalikke omavalitsusi andmekeskuste rajamiseks kergekäeliselt loa andmise eest

14:20

Euroopa Liit hiilib lähemale otsusele Venemaaga taas avada diplomaatiline suhtlus

14:20

Emor: Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus

14:20

Kaitsevägi ja liitlased saaksid kriisiajal õiguse verd koguda

12:20

Raadiouudised (19.06.2026 12:00:00)

09:15

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

18.06

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18.06

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

18.06

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo