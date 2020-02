SEB analüütik: koroonaviirus maailmamajandust ei mõjuta

USA keskpanga juht Jerome Powell on tõstatanud teema, et Hiinast alguse saanud uus koroonaviirus on oht maailma majandusele. Mihkel Nestori hinnangul on tegemist siiski ajutise turgusid mõjutava sündmusega. Nestor tõdes, et kindlasti turismisektorile on haiguspuhang oma jälje teataval määral jätnud, kuna Hiina turiste on teistesse riikidesse tulnud suhteliselt vähem. "Aga et see nüüd maailmamajanduse kiiva kisub, on natuke raske uskuda."

Nestor tõi välja, et Hiina majanduskasv oli sel aastal aeglustumas niigi. Juba varasemalt on analüütikud väitnud, et esimest korda peaks Hiina majanduskasv sellel aastal jääma alla kuue protsendi. SEB prognoos on 5,7 protsenti selleks aastaks. "Võib-olla nüüd see koroonaviiruse puhang võib langetada veel mõne komakoha võrra, aga globaalse majanduse seisukohast see nii suurt rolli ei mängi, kuigi võib öelda, et Hiinast tuleb kolmandik globaalsest majanduskasvust. Pigem on oluline, et laiemalt oleks inimestel ja turgudel usku sellesse, et elu maailmas ka sellel aastal paremaks läheb."

Kuigi eelmisel aastal hakati aktiivsemalt rääkima sellest, millal uus majanduskriis tuleb, siis Nestori sõnul on maailmamajanduse tervis praegu hea. Kümme aastat on maailmamajandus kasvanud ning USA-s vältab kõige pikemalt kestev majanduskasvu periood. "Hakati aktiivselt kriisi ootama ja kohe keskpangad reageerisid. Nii USA Föderaalreserv kui Euroopa keskpank taaskord langetasid intressimäärasid. Tundub, et selle mõjul selline kriisiihalus turgudelt kadus."

Nestori sõnul tundub praegu, et keskpangad on valmis tegema kõike, et majanduskriisi ära hoida ja turud neid ka usuvad. Sestap on praegu raske uskuda, et "hommepäev välk saaks sisse lüüa," ütles Nestor.

Praegust maailmamajanduse head seisu toetab ka riikide riikide tööturgudel toimuv. OECD riikides näiteks pole viimased 38 aastat töötuse tase olnud nii madal. USA-s oli töötuse tase nii madal kui praegu 1960-ndate lõpus, loetles majandusanalüütik. "Paratamatult, kui inimestel on tööd ja palka teenitakse, siis sellistel ajutistel sündmustel, nagu mingi viiruspuhang või negatiivsed uudised kusagil majanduslehes, inimesi tavaliselt rööpast välja ei vii, kui palk kontole laekub."