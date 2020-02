"Võib tulla aeglustumine, mis me loodame jääb 0,1-0,2 protsendi vahemikku," ütles IMF-i tegevdirektor Kristalina Georgieva Dubais Maailma Naistefoorumil.

Tema sõnul sõltub praeguseks juba üle 1600 inimese elu nõudnud epideemia täielik mõju sellest, kui kiiresti see kontrolli alla saadakse.

"Ma soovitan ennatlikke järeldusi mitte teha, praegu on endiselt palju ebaselgust. Me tegeleme praegu stsenaariumite, mitte prognoosidega. Küsige minult kümne päeva pärast uuesti," ütles Georgieva.

IMF langetas jaanuaris tänavuse globaalse majanduskasvu prognoosi 0,1 protsendi võrra 3,3 protsendile. Mullu kasvas maailmamajandus 2,9 protsenti, mis oli aastakümne nõrgim näitaja.

Georgieva nentis, et kuigi epideemia mõju täit ulatust on liiga vara hinnata, on see juba mõjutanud sektoreid nagu turism ja transport.

Juhul kui viiruse levik kiiresti kontrolli alla saadakse, võib oodata langust ja seejärel majanduse järsku taastumist, ütles ta.

Ta tõi ka välja, et 2002. aasta SARS-i epideemia ajal moodustas Hiina majandus maailmamajandusest ainult kaheksa protsenti, kuid nüüd moodustab ta juba 19 protsenti.