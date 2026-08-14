X!

Ettevõtjate sõnul käib spetsialistide palkamise üle tihe konkurents

Majandus
Pauligi tehas Sauel.
Pauligi tehas Sauel. Autor/allikas: Google streetview
Majandus

Töötuse määr teises kvartalis pisut vähenes, kuid tööhõive seis üldiselt oluliselt ei paranenud. Ettevõtjate sõnul on kõige raskem palgata spetsialiste, kelle üle käib tihe konkurents.

Statistikaameti andmetel oli Eesti töötuse määr teises kvartalis 6,6 protsenti, pisut vähem kui eelmisel aastal. Tööhõive määr 68,6 protsenti jäi aga samuti mullusele näitajale veidi alla.

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on see pilt tasapisi kasvava majanduse juures ootuspärane.

"Majanduskasv on meil ka suhteliselt aeglane, mis tähendab, et ei ole rekordilist kiiret vajadust uute inimeste järgi. Ma kardan, et me jääme sinna umbes kuue protsendi juurde töötuse poole pealt pikemaks ajaks," ütles Nestor.

Lõuna-Eesti ja Harjumaa olid ainsad piirkonnad, kus tööhõive kasvas. Sauele kolib Rootsist terve Pauligi tootmisüksus, mis tähendab ligi 100 uut töökohta. Tehase juhi Margo Kuslapi sõnul pole tööle kandideerijatest puudust.

"Meie senine kogemus Sauel näitab, et inimesed on valmis töötama väljastpoolt Sauet, kui töökoht on ligipääsetav, stabiilne ja pakub arenemisvõimalusi," ütles Kuslap.

Kuslap lisab, et spetsialistide palkamisega on olukord raskem.

"On sellised rollid, mis vajavad spetsiifilisi teadmisi ja neid on natuke keerulisem leida, sest siin konkureerivad paljud ettevõtted nendesamade spetsialistide eest," sõnas Kuslap.

Võru puidutööstusettevõtte ja vastse aasta tehase Barrus tegevjuht Martti Kork nendib, et vähesed investeeringud panid valdkonna raskesse seisu ja temagi oli sunnitud tänavu töötajaid koondama. Korgi sõnul on enamik kohalikke puiduettevõtteid samas olukorras.

"Kahju on ju sellest, et kõik need ettevõtted on maapiirkonna ettevõtted ja maapiirkondade töökohad siis selle võrra on löögi all," ütles Kork.

Barrus on loonud piirkonnas uusi võimalusi arvutitööle üleminekuga. Kork leiab, et andmespetsialiste on täna lihtsam väravata kui masinaoperaatoreid.

"Meil viimane konkurss andmete vanemarhitekti kohale tõi 80 CV-d Võrru, mis on päris üllatav," rääkis Kork.

Eesti 15 kuni 24-aastaste noorte töötuse määr oli teises kvartalis 22,4 protsenti. Küllaltki kõrge, kuigi oluliselt väiksem kui mullu. Nestor peab seda ühiskonna jõukuse märgiks.

"Täna pered võivad lubada seda, et noorte lapsepõlv on pisut pikem," ütles Mihkel Nestor.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:19

Luunja opositsioon tahab koolijuhi vallandamise tõttu umbusaldada vallavanemat

21:18

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

21:12

Ettevõtjate sõnul käib spetsialistide palkamise üle tihe konkurents

21:01

Kapteni värav tõstis Tammeka Männikul viiendaks Uuendatud

20:54

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin Uuendatud

20:22

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

20:05

USA kindlustusfirma juhi tapja tunnistas süüd

19:47

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

19:23

Võrafest toob Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:27

NATO hävitaja tulistas Lätis alla sinna eksinud drooni Uuendatud

13.08

Meedia: Venemaa kuulutas USA tervishoiuministri poja tagaotsitavaks

16:35

Ukraina ründas Ust-Luga sadamat Uuendatud

13.08

Hüürusse tehisarukeskust rajava ettevõtte taust äratas kapo tähelepanu

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

12:46

Venemaa ähvardas Ukraina toetajaid

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

21:18

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

08:39

Ukrainale mürske tootvas Itaalia sõjatehases toimus plahvatus

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

ilmateade

SPORT

21:18

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

21:01

Kapteni värav tõstis Tammeka Männikul viiendaks Uuendatud

20:54

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin Uuendatud

20:22

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

loe: kultuur

17:37

Pildid: Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus

16:42

Juulius Vaiksoo: tantsijad on kõige loomalikumad inimesed

15:38

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

15:20

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

loe: eeter

15:59

ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

12:32

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

11:31

Vaimse soorituse treener: iga meie eksimus annab olulist infot arenguks

10:13

Tiit Kikas: tahtsin kirjutada muusikat, mis oleks naudinguks mõeldud

Raadiouudised

18:45

VÕRAfest tõi Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

18:40

Riik tahab kaaslaenu abil soosida maal elamist

18:40

Päevakaja (14.08.2026 18:00:00)

18:35

Narva jõepiiril pandi tööle uus drooni seiresüsteem

18:35

Fraktsioonitud saadikud arutasid Tiit Landiga võimalikku presidendiks kandideerimist

15:20

Raadiouudised (14.08.2026 15:00:00)

12:25

Avatud Narva päevadel tutvustatakse piirilinna tõelist palet

12:25

Tartu tahab linnas mürataset vähendada

12:20

Raadiouudised (14.08.2026 12:00:00)

09:50

Põhjamaade-Balti vesinikukoridori projekt on algfaasis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo