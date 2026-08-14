Ettevõtjate sõnul käib spetsialistide palkamise üle tihe konkurents

Töötuse määr teises kvartalis pisut vähenes, kuid tööhõive seis üldiselt oluliselt ei paranenud. Ettevõtjate sõnul on kõige raskem palgata spetsialiste, kelle üle käib tihe konkurents.

Statistikaameti andmetel oli Eesti töötuse määr teises kvartalis 6,6 protsenti, pisut vähem kui eelmisel aastal. Tööhõive määr 68,6 protsenti jäi aga samuti mullusele näitajale veidi alla.

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on see pilt tasapisi kasvava majanduse juures ootuspärane.

"Majanduskasv on meil ka suhteliselt aeglane, mis tähendab, et ei ole rekordilist kiiret vajadust uute inimeste järgi. Ma kardan, et me jääme sinna umbes kuue protsendi juurde töötuse poole pealt pikemaks ajaks," ütles Nestor.

Lõuna-Eesti ja Harjumaa olid ainsad piirkonnad, kus tööhõive kasvas. Sauele kolib Rootsist terve Pauligi tootmisüksus, mis tähendab ligi 100 uut töökohta. Tehase juhi Margo Kuslapi sõnul pole tööle kandideerijatest puudust.

"Meie senine kogemus Sauel näitab, et inimesed on valmis töötama väljastpoolt Sauet, kui töökoht on ligipääsetav, stabiilne ja pakub arenemisvõimalusi," ütles Kuslap.

Kuslap lisab, et spetsialistide palkamisega on olukord raskem.

"On sellised rollid, mis vajavad spetsiifilisi teadmisi ja neid on natuke keerulisem leida, sest siin konkureerivad paljud ettevõtted nendesamade spetsialistide eest," sõnas Kuslap.

Võru puidutööstusettevõtte ja vastse aasta tehase Barrus tegevjuht Martti Kork nendib, et vähesed investeeringud panid valdkonna raskesse seisu ja temagi oli sunnitud tänavu töötajaid koondama. Korgi sõnul on enamik kohalikke puiduettevõtteid samas olukorras.

"Kahju on ju sellest, et kõik need ettevõtted on maapiirkonna ettevõtted ja maapiirkondade töökohad siis selle võrra on löögi all," ütles Kork.

Barrus on loonud piirkonnas uusi võimalusi arvutitööle üleminekuga. Kork leiab, et andmespetsialiste on täna lihtsam väravata kui masinaoperaatoreid.

"Meil viimane konkurss andmete vanemarhitekti kohale tõi 80 CV-d Võrru, mis on päris üllatav," rääkis Kork.

Eesti 15 kuni 24-aastaste noorte töötuse määr oli teises kvartalis 22,4 protsenti. Küllaltki kõrge, kuigi oluliselt väiksem kui mullu. Nestor peab seda ühiskonna jõukuse märgiks.

"Täna pered võivad lubada seda, et noorte lapsepõlv on pisut pikem," ütles Mihkel Nestor.