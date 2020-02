Iowas kogunetakse demokraatide presidendikandidaati välja selgitama

Esimeste eelvalimiste eel külastas "Aktuaalne kaamera" kohalikku söögikohta, mis on tuntud valimiseelsete poliitiliste arutelude poolest.

Söögikoht Hamburg Inn number 2 on Iowa Citys kohalike juttude järgi selline koht, mida külastavad alati presidendikandidaadid ja lihtsalt hommikusööki nautima tulnud inimesed räägivad pea alati poliitikast.

Selle paiga poliitilisest ajaloost annavad märku kümned pildil seinal, millel endised USA presidendid poseerivad koos ettekandjate ja klientidega. Iga nelja aasta tagant korraldatakse siin ka kohviubade hääletus.

Külastajad saavad panna oma lemmikkandidaadi topsi ühe kohvioa. Eelvalimiste päeval loetakse need kokku ja kuulutatakse välja võitja. See on teinud Hamburg Inni nii kuulsaks, et ka teistest osariikidest pärit külastajad soovivad siit kindlasti läbi astuda. Nii nagu Massachusettsist pärit Maryanne, kes on vabatahtlik Joe Bideni kampaanias.

"Me loodame teha suurepärase tulemuse Iowas. Me oleme helistanud telefonile, koputanud ustele, käinud inimeste kodudes. Me oleme saanud suurepärase vastuvõtu osaliseks ja seda erinevatel põhjustel, mida võiks eeldada. Joe Bidenil on kogemus selle riigi parandamiseks," lausus ta.

Iowa City on ülikoolilinn ja Bernie Sandersi toetaja Tristani sõnul on noorte peamine murekoht hariduse maksumus.

"Bernie on tasuta ülikooli poolt ja ma isiklikult arvan, et see oleks väga tore, sest paljude inimeste jaoks on ülikooli mineku takistuseks selle hind ja kui rohkem inimesi saaksid hariduse, sest on loodud võimalus, et selle eest saab maksta vähem või üldse mitte, siis ma arvan, et see oleks suurepärane," tõdes ta.

Ajakirjandustudengi Maria hinnangul on aga nende eelvalimiste kõige olulisem teema tervishoid, sest paljud ameeriklased on tohutute meditsiiniarvete tõttu võlgades.

"Mu sõber pidi just millegipärast EMO-sse minema ja ta sai 3000-dollarilise arve lihtsalt kiirabisõidu eest. See on naeruväärne," lausus Maria.

Iowa eelvalimiste hääletustulemused peaksid selguma Eesti aja järgi teisipäeva hommikul.