Demokraatliku Partei Iowa osariigi haru esimees Troy Price teatas kolmapäeval, et astub ametist tagasi. Tagasiastumise põhjuseks on osariigi äsjastel eelvalimistel aset leidnud tehnilised viperused ja nendest tulenev segadus häälte kokku lugemisel.

"Kuigi minu sooviks on jätkata selles rollis ning viia see protsess lõpuni, usun ma, et Iowa Demokraatlikul Parteil on aeg hakata vaatama tulevikku ning minu kohalolek selles rollis raskendaks seda. Seega astun ma Iowa Demokraatliku partei esimehe kohalt tagasi pärast mulle mantlipäeija valimist," vahendas Axios Price'i tagasiastumisavaldust.

Eelmisel nädalal toimunud Iowa eelvalimiste tulemuste avaldamine lükkus edasi tarkvaraprobleemide ja raporteerimisvigade tõttu ning praeguseks nõuavad häälte üle lugemist nii võitjaks osutunud Pete Buttigieg kui ka teisele kohale tulnud Bernie Sanders.

Viimane asjaolu on omakorda toonud kaasa paljude valijate pahameele ning parastavad torked president Donald Trumpi ja vabariiklaste poolt.

Sotsiaalmeedias leidis sel nädalal rohkelt jagamist ka tragikoomiline video, mis kujutab eelvalimiste probleeme käsitlevat pressikonverentsi, kus Price'i puldi küljes olnud silt alla kukkus.