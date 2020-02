ERR-i korrespondent USA-s Maria-Ann Rahumäe rääkis "Aktuaalses kaameras", et hääletustulemuste kokkulugemisel tekkis probleem mobiilirakenduses, mida valimiskoosoleku juhid kasutasid oma piirkonna tulemuste saatmiseks. Kui saadi aru, et rakendus ei toimi korralikult, käivitati tagavarasüsteem, kuhu hakati andmeid käsitsi sisestama.

Rohemäe sõnul on taolisel viivitusel ka pikaajalised mõjud. "Esiteks saavad need, kandidaadid, kes Iowas polnud edukad, öelda, et tulemused pole usaldusväärsed – kõik saavad end kuulutada võitjaks. Arvatakse, et see on üks põhjus, miks endine asepresident Joe Biden on tulemuste suhtes nii kriitiline. Teiseks kahjustab see võitjat, sest Iowast saadakse tavapäraselt hoog edaspidiseks, kui silmas pidada rahalisi annetusi ja meedia tähelepanu. Kolmandaks võib see tähendada lõppu Iowa eelvalimistele sellises võtmes, nagu need on toimunud," rääkis Rohemäe.

Valimiskoosolekud algasid Iowas kohaliku aja järgi esmaspäeval kell seitse õhtul. Registreeritud demokraadid kogunesid koolidesse, kirikutesse, raamatukogudesse ja spordisaalidesse, et erinevate presidendikandidaatide üle arutleda.

Valimiskoosoleku asukohtade erinevad osad olid presidendikandidaatide vahel ära jagatud ja nende toetajad liikusid vajalikku kohta. Keskel seisid need, kes ei olnud veel otsust teinud ja keda kandidaatide esindajad üritasid enda poolele meelitada. Kui mõni kandidaat ei kogunud kohale tulnud inimeste 15-protsendist toetust, siis ta eemaldati nimekirjast ja tema toetajad pidid valima alles jäänud poliitikute vahel.

Järgmised demokraatide eelvalimised toimuvad täpselt nädala pärast New Hampshire'i osariigis.