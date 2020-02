Lääne Elule teadaolevalt on sama plaan Tõstamaa ja Audru postkontoritega, kus töötajatele antakse valida, kas nad jätkavad tööd poole kohaga või lasevad end koondada. Kui töötajad poole kohaga tööd jätkata ei soovi, loodab Eesti Post postkontorid muuta postipunktideks.

"Kui postkontorit lahti hoida pole võimalik, näiteks ei leia töötajat, kes oleks valmis poole kohaga töötama, siis kaalume postipunkti võimalust," ütles Eesti Posti pressiesindaja Mattias Kaiv ajalehele.

Postipunktis aga on vähem võimalusi kui kontoris ehk kui Lihulas muutub postkontor postipunktiks, ei ole 1400 km2 suuruses vallas enam kohta, kust osta ühistranspordi sõidukaarti, sest postipunkt neid ei müü, ei aktiveeri ega kanna neile raha; lisaks kaob ära näiteks kullerteenus, mida maal üsna palju kasutatakse.

Eesti Post: kullerteenus ei kao

Eesti Post teatas hiljem ERR-ile, et Lääne Elu poolt avaldatud fakt, justkui kaoks piirkonnas ka kullerteenus, ei vasta tõele.

"Esiteks kullerteenus ei kao maalt kuhugi, kuivõrd see pole postiasutustega seotud. Kõigil Eesti inimestel on olenemata nende asukohast jätkuvalt võimalik kulleri või kirjakandja vahendusel pakke ja kirju teele panna ning kätte saada. Need, kes jäävad lähimast postiasutusest kaugemale kui 5km, saavad seda teha isegi ilma igasuguse lisatasuta. Tasuda tuleb vaid ostetud teenuse (näiteks paki saatmine või margi ost) eest. Lisaks kullerteenusele on maapiirkonnas elavatel inimestel võimalik kirjakandja vahendusel kodus tarbida ka kõiki postiteenuseid."

Eesti Posti teatel pole täpsed muudatused Lihula postkontori lahtiolekuaegade osas veel teada. Küll aga on plaanis postkontori töökoormust vähendada, kuna postiasutuse külastatavus on oluliselt langenud.