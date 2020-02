Pärnumaal Lääneranna vallas asuv 1160 elanikuga Lihula on 19. sajandist pärineva südamikuga kompaktne väikelinn, mille kesklinn kuulub muinsuskaitse alla. EV100 ja Eesti arhitektide Liidu algatuse "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames korraldatud arhitektuurivõistluse kaudu otsiti Lihula linna peatänavale uut terviklikku lahendust, mis muudab linnasüdame tänapäevaseks ja esinduslikuks avalikuks ruumiks.

Arhitektuuribüroo b210 OÜ võidukavandis "Hõbelauk" on žürii arvamusel kõige paremini ära tajutud Lihula südame ajalooliste rajatiste, nagu kõrts, mõis ja kirikud, visuaalne ja sümboolne tähendus. Neid on oskuslikult esile tõstetud ja pakutud välja usutav ning realiseeritav stsenaarium väikelinna avaliku ruumi atraktiivsemaks muutmiseks.

"Kiiduväärt on tundlik ja poeetiline lähenemine, tehtud ettepanekud on suures osas realiseeritavad, vajalikud ning ökonoomsed. Nauditav on professionaalne vormistus ja visuaalne keel," kommenteeris žürii liige, Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets.

Algatuse "Hea avalik ruum" programmijuhi Kalle Vellevoogi sõnul hoiavad autorid tööd kui tervikut hästi koos: kõrtsi ja Konsumi ette on planeeritud laiem plaadistatud ala, millest võiks kujuneda Lihula peaväljak; õigeusu kiriku tundliku konserveerimise läbi moodustub mõjus haljastusega siseruum erinevateks ühistegevusteks; Vabadussõja monumendi taha on kavandatud tiikide aed jne.

"Kõigi nende ideedega saab edasi töötada ning võidutöös on loodud visuaalselt atraktiivne terviknägemus, mida saab aluseks võtta Lihula avaliku ruumi pikaajalisel kujundamisel," usub Vellevoog.

Lääneranna vallavalitsuse arendusjuhi ning arhitektuurivõistluse žürii esimehe Margus Källe sõnul soovib vald saada Lihula peatänavale tervikliku ja inimsõbralikuma pikemaajalise lahenduse. Ümberehituse eesmärgiks on ruumi muutmine tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub linnaelanikele ja külalistele meeldivat ja turvalist olemist ning tegevust.

Lihula peatänava arhitektuurivõistluse võidutöö. Autor/allikas: Arhitektuuribüroo b210 OÜ

Lihula peatänava arhitektuurivõistlusele esitati seitse tööd, mis kõik kvalifitseerusid ning pääsesid hindamisele. Žürii otsustas premeerida kolme parimat tööd ning anda välja kaks ergutuspreemiat.

Esikohapreemia suuruses 9000 eurot pälvis võistluse võidutöö "Hõbelauk" arhitektuuribüroolt b210 OÜ (autorid: Arvi Anderson, Kristian Taaksalu, Aet Ader, Mari Hunt, Nele Šverns ja Karn Tõugu).

Teise koha ja 7000-eurose preemia sai võistlustöö "Detsember" arhitektuuribüroolt Eskapist OÜ (autorid: Ivar Lubjak ja Maria Pukk).

Kolmanda koha ja 5000-eurose preemia sai võistlustöö "Vöö" arhitektuuribüroolt Arhinaut OÜ (autorid: Linn Nagel, Harris Vamvakas ja Xenia Vennemann). "Vöö" osutus ühtlasi ka rahvahääletuse võitjaks ehk publiku lemmikuks.

Eesti Vabariik 100 ja Eesti arhitektide liidu koostöös sündinud arhitektuuriprogrammiga "Hea avalik ruum" kaasajastatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks kokku 15 Eesti linna ja asula keskused. Seni on EV100 arhitektuuriprogrammi raames uue ilme saanud linnakeskused Tõrvas, Põlvas, Raplas, Valgas, Võrus, Kuressaares, Elvas ning Rakveres. "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames viidi läbi veel neli arhitektuurivõistlust Tapa, Võsu, Paide ja Lihula linnakeskuste uuendamiseks.