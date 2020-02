Eesti lõpetas turismiviisade väljastamise Hiinas ja kärpis saatkonna koosseisu

"Me oleme võtnud vastu otsuse, et diplomaatide pereliikmed Pekingist toimetatakse Eestisse. Saatkonna koosseisu teatud osas, mis ei takista Eesti inimestele konsulaarabi andmist, oleme saatkonda ka vähendanud," rääkis välisminister Urmas Reinsalu ERR-ile. Minister lisas, et Eesti saatkond Pekingis jätkab tööd.

Reinsalu sõnul otsustas Eesti, et praegu turismiviisasid Eestisse saabumiseks Pekingis ei menetle.

"Me oleme andnud ka hoiatuse edasi Eesti turismifirmadele," rääkis välisminister ning lisas, et Hiina on ka omalt poolt teatanud, et ta turismigruppe praegu vastu ei võta.

Hubei ainuke eestlane toodi Euroopasse

Reinsalu rääkis, et ministeeriumi andmeil ainuke koroonaviiruse epitsentris Hubei provintsis elav eestlane toodi Prantsusmaa algatatud aktsiooni käigus riigist ära ning praegu on ta Prantsusmaal karantiinis.

"Prantsusmaa käivitas läinud nädalal Euroopa Liidu kodanike tsiviilkaitsemehhanismi ja alustas suurt tagasipöördumise operatsiooni Euroopa Liidu kodanikele sellest provintsist. Korraldati kaks lendu - esimene 31. jaanuaril ja teine 1. veebruaril. Teise lennuga toodi ära 199 isikut 17 Euroopa Liidu liikmesriigist, sealhulgas ka meie andmetel ainukene Eesti Vabariigi kodanik, kes selles provintsis karantiini all viibis," rääkis välisminister. "See kodanik on õnnelikult Prantsusmaale toimetatud, ta läbib seal vastava 14-päevase karantiini ja siis on temaga kõik kenasti," lisas minister.

Reinsalu rääkis, et välisministeeriumi andmeil viibib praegu Hiinas lühiajaliselt 19 Eesti kodanikku ja 78 elab seal püsivalt. "Kõiki inimesi, kellega välisministeeriumil on olnud võimalust kontakti saada, oleme teavitanud, et Hiina võib kehtestada täiendavaid reisi- ja liikumispiiranguid, sealhulgas ka karantiin Hiinasse sisse ja välja liikumiseks. Hetkel Hiina niisugust otsust teinud ei ole, aga need sündmused võivad lähiajal muutuda ja me palume inimestel tõsiselt kaaluda, kas neil seda silmas pidades on põhjendatud Hiinas viibimine," ütles välisminister.

Välisministeerium kutsub kõiki Hiinas asuvaid Eesti inimesi ennast välisministeeriumi kodulehel registreerima, et neid oleks võimalik teavitada ja nendega kontakti saada, kui tekib täiendav vajadus neid abistada.

Välisministeerium soovitab seoses koroonaviiruse leviku, sellest tingitud kiiresti muutuva olukorra ning liikumis- ja majutusvõimaluste järsu vähenemisega vältida Hiinasse reisimist. "Täielikult soovitame vältida reisimist Hubei provintsi. Hiinas viibivatel Eesti kodanikel soovitame kaaluda riigis edasiviibimise otstarbekust," öeldakse ministeeriumi kodulehel.

Hiina koroonaviiruse ohvrite arv tõusis teisipäeval 425 inimeseni, haigestunute koguarv on kasvanud 20 438 inimeseni.

Paarkümmend riiki maailmas on teatanud ühtekokku umbes 150 haigestumisjuhtumist.