PR-firma palkamine läks Lüganuse vallale maksma 5760 eurot

"Tänaseks on teenuse osutamine lõppenud (vajadus on ära langenud). Arveid on esitatud hetkel kaks, kogusummas 5760 eurot ja see sisaldab ka käibemaksu," ütles vallavanem.

Küsimusele, miks vallavalitsus otsustas palgata suhtekorraldusfirma, kui vallavalitsuse ametnike seas on olemas avalike suhete spetsialist Viivian Päll, vastas Rauam, et tegemist on kriisikommunikatsiooniga, milles orienteerumiseks puudub pädevus nii valla avalike suhete spetsialistil kui ka tal endal.

"Esimesed meedia reaktsioonid tingisid vajaduse vallavalitsuse istungil vastu võtta kollegiaalne otsuse tellida kujunenud olukorra lahendamiseks PR-teenus esimesel võimalusel. Vallal puudus ligilähedanegi kriiskommunikatsiooni kogemus," tunnistas vallavanem ja lisas, et valla enda avalike suhete spetsialisti ülesanne on paljuski kohaliku ajalehe toimetamine.

Powerhouse´i, kus töötab kolm eksministrit - Janek Mäggi, Marko Pomerants ja Andres Anvelt - palkamist seletas vallavanem sellega, et see oli lihtsalt esimene ettevõte, kes oli nõus selle teemaga tegelema ning koheselt lülituma töösse olukorra stabiliseerimiseks.

"[31. detsembrini 2020 sõlmitud] Leping on lihtsalt raamleping ja mõeldud oli siiski ühe konkreetse temaatika tarvis. Tänaseks on see teema kontrolli all ning teenust vald enam ei kasuta," märkis Rauam. Ta kinnitas, et kriisikommunikatsiooni oli vaja ainult Kiviõli I Keskkooli kaasuses ning muudes küsimustes saadakse ise hakkama.

Küsimusele, kas tagantjärele hinnates tasus suhtekorraldusfirma palkamine end ära, leidis vallavanem, et see oli vallavalitsuse poolt kindlasti õige otsus.

"Kriis vajas lahendamist ning suhtlemine ajakirjandusega oli vaja saada kontrolli alla. Vald on teenuse kvaliteediga rahul. Kindlasti oleme täna ka kogemuse võrra rikkamad ehk targemad. Igast kriisist tuleb ja peabki õppima."

Rahandusministeeriumi dokumendiregistris oleva Lüganuse valla ja Powerhouse OÜ lepingu lisa järgi oli teenuse tunnihinnaks on 150 eurot. Vallavanem selgitas, et töömahtu arvestati tundides ja Powerhouse väljastas selle kohta akti.

"Vald saab kontrollida umbkaudu töömahtu, loomulikult ei ole me pädevad arvama, kas maht on täpselt see, mis kulus. Nii PR- kui ka advokaaditeenuste osas käib arvestus alati tunni alusel vastavalt esitatud aktile ning kellelgi ilmselt ei ole olnud siiani alust kahtlustada ühtegi firmat valeandmete esitamises. Küsimus on siiski ju ettevõtete usaldusväärsuses," sõnas Rauam.

Powerhouse'i teenust kasutavad ka Tartu Ülikooli kliinikumi juhtidega konflikti sattunud kliinikujuhid. Kliinikujuhtide kinnitusel katavad nad sellest tekkivad kulud ise. Samas nõustab Delfi andmetel kliinikumi juhtkonda teine suhtekorraldusettevõte Miltton.