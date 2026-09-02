Tõrva valla kõik 7.–12. klassi õpilased ja õpetajad said kasutamiseks arvuti

Tõrva on esimene vald Eestis, kus kõik 7.–12. klassi õpilased ja õpetajad said enda kasutada arvuti. Tegu on tarkvarafirma GreenDice uudse lahendusega, mis võimaldab anda haridusasutustele rendile kasutatud arvuteid ja tagab nende tehnilise hoole.

Igal õpilasel ja õpetajalgi pole oma arvutit. Või kui on, ei ühildu see kogu kooli süsteemiga. Arvutiklassidesse on aga keeruline löögile pääseda.

Tõrva valla 260 õpilast pluss pedagoogid said kolmapäeval kätte digiseadmed, mida saab õppetööks kasutada nii koolis kui ka kodus. Tarkvarafirma GreenDice on üle kontrollinud SEB panga vanad arvutid ja andis need nüüd Tõrva vallale rendile. Kui midagi rikki läheb, vahetatakse seadmed välja. Õpilastele on teenus tasuta.

"Enamikul on süle- või lauaarvuti kodus olemas, kuid on ka lapsi, kel pole seda võimalust. Nii et on väga hea, et koolist antakse," ütles Tõrva gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Emily Mai.

"Personaalne arvuti on seepärast parem, et iga õpetaja saab öelda, et teeme sülearvutitega tunni ja kõik saavad osaleda oma koduklassis," lausus Tõrva gümnaasiumi 12. klassi õpilane Kristofer Juht.

Uudset teenust pakkuva firma GreenDice arvates on sel võimalus laieneda teistessegi koolidesse. Ühelt poolt roheline jalajälg, sest suurfirmade arvutite kasutamise aeg pikeneb. Teisalt poleks kodudes enam vaja kompuutreid osta ja digivõimekus ei sõltuks perede eelarvest. Nii saab täiendada ka õppeprogramme ja harjutada noori neile vajalikku teavet ise välja otsima. Mängud on arvutites blokeeritud.

"Teenuse sisu on laiem – tuua koolikeskkonda digiharidust, mida hakkame ka Tõrva vallaga katsetama, et muuta see kool digihariduse suunaga kooliks," lausus GreenDice`i tegevjuht Argo Alaniit.

Tõrva valla juhtide arvates saaks nüüd aga noori kaasata ka kodukandi elu korraldamisse.

"Kui tuleb talv ja teede lahtiajamised, loovad õpilased programmi, mis on mõeldud valla kodanikele. Ja selle kaudu saab see meile kiirelt infot anda," ütles Tõrva vallavanem Kalle Vister.

Lisaks sülearvutile saab soovi korral rendile ka monitori ja klaviatuuri, nii et oma kodulehe tegemine hõlpsam oleks.