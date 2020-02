Rahandusministeerium pöördus Lüganuse vallavalitsuse poole seoses ministeeriumile 10. jaanuaril edastatud kirjaga, milles juhiti tähelepanu Lüganuse vallavalitsuse poolt 16. detsembril 2019 Powerhouse OÜ-ga suhtekorraldusteenuse lepingu sõlmimisel võimalikule riigihangete seaduses sätestatud korra järgimata jätmisele.

Lüganuse vald selgitas oma vastuses, et vallal oli 2019. aastal info- ja PR-teenuste tellimiseks ette nähtud rahalisi vahendeid summas 4000 eurot ning 2020. aastal 2500 eurot ning et nimetatud summade alusel saab kujuneda ka sõlmitud lepingu maksimaalne maksumus.

Valla vastuses märgitakse, et otse Powerhouse OÜ poole pöörduti lähtudes riigihangete seaduses sätestatust, mille kohaselt on hankijal õigus korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu. Vallavalitsuse teatel jõuti vallavalitsuse istungil tõdemuseni, et Kiviõli I Keskkooli direktori töösuhte lõpetamise järel tekkinud olukord on ettenägematu ja kiireloomuline.

Rahandusministeeriumile edastatud Lüganuse vallavalitsuse ja Powerhouse OÜ-ga sõlmitud lepingus pole märgitud hankelepingu alusel maksimaalselt väljamakstavat summat. Lepingu lisa kohaselt on Powerhouse OÜ-le ajavahemikus 10. detsember 2019 kuni 31. detsember 2020 tasutavaks tunnihinnaks 150 eurot.

Rahandusministeerium märgib, et suhtekorraldusteenuste tellimisel kehtib riigihanke piirmäär 60 000 eurot ning lihthanke piirmäär 30 000 eurot.

"Lähtudes teie poolt edastatud informatsioonist on hankelepingu alusel eeldatavalt 12 kuu jooksul makstav summa 6500 eurot, 48 kuu ehk nelja aasta jooksul makstav summa aga 26 000 eurot, mis jääb napilt allapoole lihthanke piirmäära. Eeltoodust tulenevalt märgime, et kuigi Lüganuse vallavalitsusel ei lasunud kohustust korraldada lihthanget, siis tuleb teil jälgida, et hankelepingu täitmisel väljamakstav summa ei ületaks lihthanke piirmäära," kirjutas Estella Põllu ministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnast.

Kuna riigihanke eeldatavaks maksumuseks on 26 000 eurot ja antud riigihanke korraldamiseks ei ole riigihangete seaduses sätestatud nõutud menetlust, ei alustanud rahandusministeerium ka väärteomenetlust.

Suhtekorraldusfirma Powerhouse meeskonda kuuluvad hiljutised ministrid Janek Mäggi, Marko Pomerants ja Andres Anvelt. Konkreetselt Lüganuse valda puudutavas teemas on saatnud meediale pressiteateid Andres Reimer.