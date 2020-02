EELK peapiiskop ja Luterliku Maailmaliidu asepresident Urmas Viilma peab usuvabaduse allianssi, millega Eesti liitus, õigeks initsiatiiviks, kuid hoiatas samas, et see ei tohiks muutuda ainult teatud usurühmituste eest võitlevaks alliansiks.

"Iseenesest on see tore initsiatiiv, mis eelmise aasta suvel Mike Pompeo ja septembris ka Donald Trumpi poolt välja hõigati ning kuhu ka meie välisminister on läinud. Selle taustal on kasvav vägivald usuliste ühenduste ja kirikute vastu ning mitte ainult kristlaste, vaid ka teiste religioonide esindajate vastu," ütles Viilma ERR-ile.

Samas tõi ta välja, et ega praegu veel väga palju ole alliansist teada, sest üritus, kuhu ka Eesti välisminister Urmas Reinsalu läks, oli ühenduse avaüritus. Alliansi asutamise kriitikud on väitnud, et selle taga on tegelikult Donald Trumpi soov meeldida oma peamisele valijatebaasile, evangeelsetele kristlastele.

Viilma sõnul tulebki jälgida, et Eesti ei satuks alliansiga liitudes kellegi poliitiliste mängude keskele.

"Et kes on see allianss, kes moodustub? Ja et tegemist oleks suurema pildiga ehk usulise tagakiusamise vastu võitleva alliansiga, mitte ainult teatud usurühmituste eest võitleva alliansiga," märkis Viilma.

EELK peapiiskop tunnistas, et näiteks ka Luterlik Maailmaliit, mille Ida-Euroopat kureeriv asepresident ta on, on alliansi suhtes mõneti äraootaval seisukohal, sest infot on liiga vähe.

"Ka seal (Luterlikus Maailmaliidus - toim) tõdetakse, et kristlaste vastane vägivald on maailmas tõusmas. On olemas organistasioon Open Doors, mis seda mõõdab ja nende mulluses raportis toodi välja, et igal eelmisel aastal suri kaheksa kristlast päevas ja et rünnati 25 kirikut päevas üle maailma."

Viilma lisas, et kasvav vägivald ei puuduta ainult kristlaskonda.

"Ja see ettevaatlik hoiak tulenebki sellest, et kui me võitleme usuvabaduse eest maailmas, siis peame võitlema igasuguse usuvabaduse eest ja mitte kitsalt mõtlema siin ühele või teisele usulisele või religioossele rühmitusele."

Eestis on tema hinnangul kristlaste olukord hea, ehkki ka meil on olnud juhtumeid, kus pandi ühe kiriku uks põlema ja on ka soditud kiriku seinte peale.

"Või siis on ka verbaalselt rünnatud küll kristlasi, küll juute tänavatel. Seda tuleb loomulikult hukka mõista. Aga iseenesest on Eestis praegu siiski olukord ju väga hästi ja me võime olla tänulikud," sõnas Urmas Viilma.