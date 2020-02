Demokraatide juht nõuab Iowa eelvalimiste häälte ülelugemist

Sotsiaalmeedia postituses lisas Perez, et tema mõõt on täis. "Et me suudaksime taastada eelvalimiste tulemuste usaldusväärsuse, nõuan, et Iowa demokraadid alustaksid kohe häälte ülelugemisega," teatas Perez.

Häältest oli tänaseks kokku loetud 97 protsenti, kuid paljud, sealhulgas ka demokraatide poliitikud ise, on avaldanud kahtlust tulemuste tõepärasuse kohta.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.