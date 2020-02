USA Iowa osariik juhatas esmaspäeval sisse demokraatide presidendikandidaadi eelvalimised, olles esimene samm määratlemaks, kellest saab president Donald Trumpi vastaskandidaat novembris peetavatel valimistel. Tulemuste kokkulugemine on üllataval kombel viibinud.

Eelvalimiste esimese vooru tulemuste teatamine lükati määramata ajaks edasi, sest ametnikud teevad tulemustele mõnede tulemuste lahknevuse tõttu kvaliteedikontrolli. Erakonna sõnul pole probleemi taga küberrünnak ega sissetung.

Kuna tulemusi pole, siis hakkasid kõik kandidaadi väitma, et neil läks hästi.

"Tundub, et öö tuleb pikk, kuid meil on hea tunne," ütles endine asepresident Joe Biden.

Vermonti senaator Bernie Sanders ütles: "(Mul on) hea tunne, et meil läheb siin Iowas väga hästi... Täna tähistab Donald Trumpi lõpu algust."

Demokraadid lootsid Iowast mingisugustki selgust valimisheitluses, kus on viimase aasta jooksul teineteisega mõõtu võtnud kümned kandidaadid. Kuid häälte lugemise venimine suurendab tõenäosust, et kõik hakkavad avaldatud tulemustes kahtlema.

Kriitikud hakkasid ka avalikult arutama, kas järgmistel presidendivalimistel tasub ikka pidada esimesed eelvalimised Iowas. Parteiametnike sõnul polnud osalus nelja aasta tagusega võrreldes suurem.

Pressiesindaja Mandy McClure'i sõnul leidis erakond "ebakõlasid kolmedes valimistulemuste paketis".

Ametnikud asusid tulemusi uuesti üle kontrollima.

Iowa Demokraatlik Partei kavatseb avaldada kolm tulemust: hääletajate esmane eelistus, hääletajate toetus pärast seda, kui väiksema toetusega kandidaatide pooldajad on öelnud oma teise eelistuse, ning osariikide delegaatide arv, mis iga kandidaat endale sai.

Võib vabalt juhtuda, et kõik kolm tulemust näitavad erinevat võitjat.

Associated Press kuulutab võitja välja iga kandidaadi võidetud osariikliku delegaatide arvu pinnalt. See on varasem põhistandard.

Taust

Iowa osariigis on võimalik võita 41 delegaadi toetus parteikonvendiks. Demokraatide nominatsiooni saamiseks on vaja koguda vähemalt 1991 delegaadi toetus.

Valimiskoosolekud algasid kell 19 (Eesti aja järgi teisipäeval kell kolm öösel) ning need korraldatakse umbes 1700 koolis, raamatukogus, kirikus ja mujal.

Demokraatide juhtkandidaadid on Iowas väga tasavägised.

Viimane avaliku arvamuse küsitlus näitas Indiana osariigi South Bendi linna endise meeri Pete Buttigiegi nappi edumaad 78-aastase Vermonti senaatori Bernie Sandersi eest. Neid toetavad vastavalt 19 ja 17 protsenti vastanutest.

Endise asepresidendi Joe Bideni ja Massachusettsi senaator Elizabeth Warreni toetus oli võrdne 15 protsendi juures.

Demokraatide presidendikandidaate on järele jäänud 11 ning eelvalimised tipnevad 13.-16. juulil Wisconsini osariigis Milwaukees toimuva parteikonvendiga.