Iowa eelvalimistel võitis Buttigieg, Sanders nõuab häälte ülevaatamist

Samas on 12 delegaati kogunud Vermonti senaator Bernie Sanders juba teatanud, et soovib häälte vähemalt osalist ülevaatamist. Ametliku taotluse häälte üle vaatamiseks peaks Sanders tegema esmaspäeva jooksul, vahendas Axios.

Massachusettsi senaator Elizabeth Warren kogus kaheksa, endine asepresident Joe Biden kuus ja Minnesota senaator Amy Klobuchar ühe delegaadi.

Iowa demokraadid pole veel teatanud, kas tulekul on hääte ametlik üle vaatamine, mida on varem nõudnud ka Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) esimees Tom Perez.

Iowa osariigi eelvalimisi on saatnud mitmed tehnilised probleemid, mis on tekitanud tulemuste hilinemise. Viimane asjaolu on omakorda toonud kaasa paljude valijate pahameele ning parastavad torked president Donald Trumpi ja vabariiklaste poolt.

Teisipäeval toimuvad demokraatide järgmised eelvalimised New Hamsphire'i osariigis, kus arvamusküsitluste kohaselt on Sandersil South Bendi endise linnapea Buttigiegi suhtes edumaa.

Kolmandal kohal on Biden ning talle järgnevad Warren ja Klobuchar. Seni pikka aega soosikuks peetud Bideni puhul pole veel heitlus läbi, sest ees on ootamas eelvalimised paljudes suuremates osariikides, kus tema toetus on konkurentidest kõrgem.