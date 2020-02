Kokku on praeguseks loetud 97 protsenti häältest.

South Bendi endine linnapea Buttigieg juhib 26,2 protsendiga delegaatidest. Teisel kohal on vasakpoolne senaator Sanders 26,1 toetusprotsendiga.

Järgneb senaator Elizabeth Warren 18,2 protsendiga ning neljandal positsioonil on endine asepresident Joe Biden 15,8 protsendiga.

Poliitikas varasemalt suhteliselt tundmatu Buttigieg kuulutas juba teisipäeval oma hämmastavat võitu.

"Need on küll alustavad tulemused, kuid seal on juba suurem osa valimisringkondadest ja nende põhjal me oleme esimesed," kiitis poliitik.

"Mis iganes juhtub ka järgmiseks, see on vaieldamatu, et siin on tegemist hämmastava võiduga selle kampaania, kandidaadi, valimismeeskonna ja meie nägemuse jaoks," ütles 38-aastane kandidaat toetajatele.

Demokraatlik Partei ei suutnud õigeaegselt avaldada Iowas toimunud presidendikandidaadi eelvalimiste esimese vooru tulemusi tulenevalt tehnilisest viperusest, mida president Donald Trump nimetas ebapädevuseks. "Mitte miski ei toimi, täpselt nii nagu nad ka riiki juhtisid," säutsus Trump.

Iowa Demokraatliku Partei ametnikud lükkasid esmaspäeval peetud valimiste tulemuste teatamise edasi, sest ametnikud asusid osa tulemuste lahknevuse tõttu hääletussedeleid käsitsi üle kontrollima.