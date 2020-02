"Ei soovita jah, eriti arvestades praegust olukorda," rääkis Luik ajalehele. "Venemaa välisministeerium on teinud avaldusi, mis puudutavad Eesti ajaloo järjepidevust, sama on ta teinud Molotovi-Ribbentropi pakti, Poola ja Tšehhi kohta. Sellises kontekstis paraadi aukülaliseks olemine annab täiesti vale signaali, me nagu kaudsel viisil aktsepteeriksime Venemaa retoorikat."

Vastuseks küsimusele, mida arvata Putini tulekust Eestisse, ütles Luik: "Ma ei oska sel teemal rohkem midagi öelda, kui et president Kersti Kaljulaid esitas talle kutse soome-ugri maailmakongressile, mis toimub Tartus. Aga minu teada pole sel asjal mingeid arenguid."

Ametlikku kutset Venemaa pidustustele Suure isamaasõja võidu tähistamisele Moskvas pole Eesti president seni saanud.