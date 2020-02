"Kindral Milley peab väga oluliseks veenvat heidutust, mille üheks aluseks peab olema kaitseplaanide regionaalne ülesehitus koostöös Balti riikide ja Poolaga, mida omakorda aitavad ellu viia ühised õppused ja avalikkuse toetus," ütles kindralmajor Herem pressiteate kohaselt.

"Ja ma pean siin veel kord vajalikuks skeptikutele rõhutada, et ameeriklaste pühendumus oma liitlaste toetamisele ei ole kuhugi kadunud. Meil on ühised huvid, mille eest seista," lisas ta.

Kohtumisel arutleti ka erinevate koostöövõimaluste üle ning kindral Milley tänas kaitseväe juhatajat Eesti panuse eest operatsioonidel Resolute Support Afganistanis ja Inherent Resolve Iraagis.

Teistel kohtumistel USA juhtivate sõjaväelastega kujunes peamiseks arutlusteemaks regionaalne kaitseplaan, mida on vaja NATO egiidi all jõulisemalt ellu viia.

"Lätis asuva Põhjadiviisi staabi alluvusse antakse vajadusel regioonis paiknevad üksused, mida tugevdavad siiratavad liitlaste väed, et kaitsetegevus oleks sõjalises mõttes koos tugevam ja mõtestatud. Selleks on vaja, et NATO tegeleks just piirkonna kaitseplaanidega, kuhu integreeritakse ka riiklikud plaanid," ütles kindralmajor Herem.

Kaitseväe juhataja lisas, et idee on suunata suurema regionaalse koostöö suunas ka näiteks riikide relvastuse ja varustuse hankeid, samuti uusi sõjalisi võimearendusi.

"Ühiste võimearenduste aluseks peavad olema regionaalsetest plaanidest tulenevad vajadused, mitte lihtsalt koostegemise saavutus või ainult majanduslik kasu," rõhutas kindralmajor Herem. "Vähemalt peaks suutma kooskõlastada regioonis sõjaliste võimete arengut, et ostud toetaks koostöö eesmärke ja ei liiguks eri suundades nagu luik, haug ja vähk. Selleks on loomulikult vaja ka poliitilist toetust."

Kindralmajor Martin Herem kohtus visiidi käigus Ameerika Ühendriikide maaväe ülema kindral James McConvilleiga, merejalaväe ülema kindral David H. Bergeriga, Marylandi Rahvuskaardi ülema kindralmajor Timothy E. Goweniga, õhuväe staabiülema kindral David L. Goldfeiniga ja mereväeoperatsioonide ülema asetäitja viitseadmirali Phillip G. Sawyeriga.