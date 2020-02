Ala, kuhu Uus-Mustamäe arendus kerkib, on endise Kadaka aiandi seni kasutuseta tühermaa. Bonava omandas seal esimese kinnistu 2017. aastal ning järgmised kinnistud ükshaaval vastavalt maaomanikuga kokkulepitud graafikule. Kui palju ala väljaostmine maksma läks, ettevõte avaldada ei soovi.

Bonaval on plaanis sinna ehitada nelja-, kuue- ja kaheksakorruselised majad, hoovialad ja suur puhkeala. Kokku peaks kerkima üheksa hoonekompleksi. Tegu viimaste aastate suurima elamuarendusprojektiga Mustamäel. Ala väljaehitamine läheb Bonava hinnangul maksma 60 miljonit eurot.

Esimene maja, mille ehitamisega hiljuti alustati, valmib tänavu. Maja on kaheksakorruseline ning 99 korteriga ja elanikud kolivad sinna juba sel sügisel-talvel sisse, ütles ERR-ile Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

"Samuti alustame sel aastal kolme järgmise hoone ehitamisega. Nende valmimine on planeeritud järgmise aasta teise poolde," ütles Laanoja.

Korterite suurus jääb 40 ja 81 ruutmeetri vahele ning korterite hind 102 000 ja 190 000 euro vahele. Korterid tulevad kahe- kuni neljatoalised.

Käesoleva aasta lõpus alustab Bonava ka "suure Uus-Mustamäe puhkeala" rajamisega. Tegu on ligi 7000 ruutmeetri suuruse pargiga, kus peaks plaani järgi hakkama asuma mänguväljakud, viljapuud, piknikuala ja välijõusaal.

Uus-Mustamäe arhitektuurilahenduse tegid koos Bonavaga KOKO arhitektid Karina Niinepuu ja Indrek Mikk.

Rahvaarvu kasv probleeme ei tohiks tekitada

Uus-Mustamäe arenduse aluseks on kehtiv detailplaneering ning kõigest kavandatavast on teavitatud ka arenduse naabruses elavaid inimesi. Laanoja sõnul võtavad tiheda asustusega piirkonnas planeeringuprotsessid paratamatult palju aega, sest naabreid ja muid osapooli on palju ja kõigi kaasamine on ajamahukas.

750 uut korterit tähendab piirkonnale elanike arvu kasvu paari tuhande võrra. Kuivõrd detailplaneering on kehtestatud, tähendab see, et linna hinnangul on uus arendus sellesse paika igati sobiv. Et uued elanikud pääseksid oma uue kodu juurest ka liikuma, rajab Bonava majade vahele tänavad.

"Koos hoonete esimese etapiga rajab Bonava täies pikkuses Aiandi tänava ja annab selle üle Tallinna linnale avalikku kasutusse," lisas Laanoja, kelle hinnangul on peamagistraalid ja ühendusteed Mustamäe väga head ning peavad kasvavale elanikkonnale hästi vastu.

Sama lugu on Laanoja sõnul kohalike koolide ja lasteaedadega. "Mustamäe on kahtlemata üks Tallinna linnaosadest, mis on kaetud väga hea koolide ja lasteaedade võrgustikuga. Oma Uus-Mustamäe korteriostjate käest oleme kuulnud, et vabu lasteaiakohti ümberkaudsetes lasteaedades on lihtne leida," lausus Laanoja, ja lisa, et kuivõrd Mustamäel on head ühendusteed teiste linnaosadega, võimaldab see lastel ise kooli-kodu vahel liigelda.