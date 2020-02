Tallinnasse Kalaranda hakkavad uued kortermajad kerkima

Põhja-Tallinn ja eriti Kalamaja piirkond on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Nüüd on lõpuks kopp maasse löödud Kalarannas, mis asub hinnalises piirkonnas Patarei vangla ja Linnahalli vahel. Nordecon ja Pro Kapital ehitavad sinna elu- ja ärihooned, investeeringu suurus on ligi 50 miljonit eurot.

Kalarannas, mis on nimetuse kohaselt olnud ajalooliselt just kaluritele oluline paik, alustakse nüüd uuenduskuuri. Aastaid tühjana seisnud alale kerkib 2021. aastaks uus Kalaranna elu- ja ärikvartal.

"See arendus koosneb kaheksast kortermajast, nende majade all on parkla ja lisaks äripinnad, arendusse kuulub ka mereääre kallasriba korrastamine," tutvustas Nordeconi hoonete ehituse divisjoni direktor Meelis Kann plaane.

Kui kohalikud elanikud on avaldanud kahtlust, kas ka tulevikus saab Kalarannas vabalt liikuda, siis arendajate sõnul pole muretsemiseks põhjust.

Kogu planeerimine on Pro Kapitali turundusjuhi Carmen Kuke sõnul kestnud juba 14 aastat, kuid nüüd võib öelda, et ootamine on tulemust väärt. Ettevõte lubab korda teha ka liivaranna, mis on populaarne nii suvitajate kui ka talisuplejate seas.

"Lisaks sellele me teeme väga suure mere pargiala, kuhu tekib siis rohehaljastus, kuhu tekib laste mänguväljak. Me teeme ka ettevalmistusi uisuplatsi rajamiseks," loetles Kukk.

Lisaks Kalarannale on Põhja-Tallinnas palju teisi uusarendusi ning ehitamiseks on ruumi palju. Märksa keerulisem on seis liiklusega.

"Põhja-Tallinn on ajalooline linnaosa, kus ei ole palju magistraalteid, kui võib-olla Sõle tänav välja arvata ja kus on väga palju ajalooliselt kujunenud sõiduteid ja kindlasti see seab oma suured piirid," ütles Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.

Kalaranna kvartal saab valmis 2021. aasta lõpus ning pärast seda on plaan ehitada veel neli hoonet.