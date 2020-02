"Nii on see olnud varem ja jääb ka nüüd. Meie diplomaatia suurim vara on tublid ja andunud inimesed, kelle elutöö on Eesti huvide kaitse. Mingid ähvardavas alatoonis viited on täiesti tarbetud. Vastupidi, selle valitsuse ajal on palju diplomaate ametisse nimetatud ja rutiinselt ametist vabastatud ilma igasuguse parteipoliitilise tagamaata," teatas Reinsalu laupäeval sotsiaalmeedias.

Tunnustamaks Eesti välisteenistuse tööd, taotles valitsus Reinsalu sõnul tema ettepanekul presidendilt kolmele tublile diplomaadile suursaadiku auastet seoses Tartu rahu sajanda aastapäevaga ning president sellekohase otsuse ka tegi.

"Selle valitsuse riigikogule esitatud eelarve suurendas välisministeeriumi tegevuskulude eelarvet ajaloolise viiendiku võrra. See lubas ministeeriumi peamaja kõigile töötajatele läbi viia pikka aega oodatud üldise palgatõusu selle aasta algusest," ütles Reinsalu.

Ta lisas: "Kõik diplomaadid on kodanikud, kel on enesestmõistetavalt oma kodanikuvaade, kuid minu ametisoleku ajal pole ma näinud mingeid sellest johtuvaid konflike diplomaatide kutsetegevuse ja riigi välispoliitiliste seisukohtade esindamisel. See, mis toimub USA-s saadikute ametisse nimetamisel on hoopis teistsugune juhtimismudel, mida meil kui väikeriigil pole oma inimvara arvestades tõhusalt kuidagi mõeldav rakendada."

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump vallandas reedel USA suursaadiku EL-is Gordon Sondlandi, kes Trumpi tagandamisjuurdlusel tunnistusi andis. Enne seda oli ametist lahkuma pidanud Valge Maja Ukraina-nõunik kolonelleitnant Alexander Vindman. Vindmani advokaat nimetas vallandamist otsesõnu kättemaksuks.

Eesti võiks sarnaselt USA presidendile hakata tagasi kutsuma diplomaate, kes on valitsust kritiseerinud, teatas seepeale Jaak Madison.

"Täna varahommikul tuli uudis, et Trump on tagasi kutsunud Gordon Sondlandi, suursaadiku Euroopa Liidu juurest, kuna ta pöördus "tagandamisprotsessis" presidendi vastu. Siit on mida õppida ka Eestil - riiki ei saa teenida suursaadikud ja diplomaadid, kes ei suuda järgida professionaalselt riigi poliitilist liini," kirjutas Madison laupäeval sotsiaalmeedias.