"Täna varahommikul tuli uudis, et Trump on tagasi kutsunud Gordon Sondlandi, suursaadiku Euroopa Liidu juurest, kuna ta pöördus "tagandamisprotsessis" presidendi vastu. Siit on mida õppida ka Eestil - riiki ei saa teenida suursaadikud ja diplomaadid, kes ei suuda järgida professionaalselt riigi poliitilist liini," kirjutas Madison laupäeval sotsiaalmeedias.

Madison hoiatas otseselt ka Eesti suursaadikut Helsingis Harri Tiidot: "Näiteks alles hiljuti kuulsin, kuidas Eesti suursaadik Soomes oli kirunud kohtumisel riigikogu liikmete delegatsiooniga üht valitsusparteid, mis annaks kohe aluse isik tagasi kutsuda saadiku kohalt."

Urmas Paet: diplomaatidel võivad olla isiklikud hoiakud

"Osa Eesti välispoliitika varasemast edust on seotud sellega, et Eestil on olnud karjääridiplomaatia ning diplomaadid pole ametisse nimetatud sisepoliitiliste eelistuste kohaselt. Et parteid jaganuks näiteks omavahel suursaadikute kohad, kuigi selliseid katseid on olnud," ütles Reformierakonda kuluv endine välisminister Urmas Paet oma vastulauses Jaak Madisoni avaldusele.

Ta lisas, et Eesti igapäevane välispoliitiline tegevus on olnud distantseeritud sisepoliitilistest heitlustest.

"Ja Eestile tervikuna on see tervikpilti silmas pidades olnud hea. Seega katsed asuda lammutama Eestile edu toonud mittesisepoliitiliste saadikute ja diplomaatide süsteemi oleks vale käik. Eesti ei võidaks midagi sellest, kui iga valitsuse vahetuse järel asutaks vahetama ka saadikuid," kommenteeris Paet Madisoni avaldust.

Selline asjade käik hävitaks Paeti väitel seni hästi toiminud professionaalsusel põhineva välisteenistuse. "Samuti tuleb aru saada, et ka diplomaatidel võivad olla isiklikud hoiakud, mida nad võivad ka väljendada. Nad on inimesed nagu kõik teisedki. Ja seda õigust ei tohi Eestis kelleltki võõrandada.#

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump vallandas reedel USA suursaadiku EL-is Gordon Sondlandi, kes Trumpi tagandamisjuurdlusel tunnistusi andis. Enne seda oli ametist lahkuma pidanud Valge Maja Ukraina-nõunik kolonelleitnant Alexander Vindman. Vindmani advokaat nimetas vallandamist otsesõnu kättemaksuks.

Trump pääses lõppeval tagandamisprotsessist võitjana, kui vabariiklastest enamusega senat lükkas hääletusel tagasi kaks tagandamissüüdistust, mille demokraadid möödunud kuul esindajatekojas heaks kiitsid.

Trumpi süüdistati seoses sellega, et ta nõudis Ukrainalt sõjalise abi eeltingimusena koostööd oma võimaliku konkurendi, demokraatliku partei poliitiku ja endise asepresidendi Joe Bideni kohta kompromiteerivate andmete saamiseks.