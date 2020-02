"Eesti diplomaadid seisavad meie riigikaitse esimesel rindejoonel, need on mehed ja naised, kes tegutsevad pidevalt selle nimel, et Eesti huvid ja Eesti prestiiž oleks kaitstud. Nemad on esimesed, kes annavad valitsusele reaalajas märku , mis toimub teistes riikides ja kuidas see võib meid mõjutada," ütles erakonda Isamaa kuuluv Luik ERR-ile.

Luik meenutas, et kui Eesti välisteenistust 1990. aastal taastama asuti, tehti seda teadlikult mittepoliitilistel alustel, selle otsuse taga seisis tugevalt president Lennart Meri. "See ei tähenda, et diplomaatidel poleks oma arvamust, see tähendab, et oma tegevuses lähtuvad nad riiklikest huvidest."

Luik ütles: "Olen elu jooksul ühes või teises vormis aastaid töötanud koos suursaadik Harri Tiidoga. Mulle on alati väga imponeerinud tema erakordne professionaalsus ja põhimõttekindlus ja mul on hea meel, et meil töötavad sellised diplomaadid."

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Madison teatas laupäeval, et Eesti võiks sarnaselt USA president Donald Trumpile hakata tagasi kutsuma diplomaate, kes on valitsust kritiseerinud.

"Täna varahommikul tuli uudis, et Trump on tagasi kutsunud Gordon Sondlandi, suursaadiku Euroopa Liidu juurest, kuna ta pöördus "tagandamisprotsessis" presidendi vastu. Siit on mida õppida ka Eestil - riiki ei saa teenida suursaadikud ja diplomaadid, kes ei suuda järgida professionaalselt riigi poliitilist liini," kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

Madison hoiatas otseselt ka Eesti suursaadikut Helsingis Harri Tiidot: "Näiteks alles hiljuti kuulsin, kuidas Eesti suursaadik Soomes oli kirunud kohtumisel riigikogu liikmete delegatsiooniga üht valitsusparteid, mis annaks kohe aluse isik tagasi kutsuda saadiku kohalt." tagasi kutsuda saadiku kohalt."