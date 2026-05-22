President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

Ora astus suursaadiku ametist tagasi juba mullu 9. detsembril, kui sattus president Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi kriitika alla.

Eesti Ekspress kirjutas, et suursaadik Jaap Ora soovitas presidendil ja tema välisnõunikul Margus Kolgal Kasahstanis peetud kõnes Ukraina teemasid pehmendada, mida ka teised delegatsiooni liikmed pealt kuulsid.

Arutelu järel otsustas Karis kõne ümber kirjutada ja kõne sisu ka pehmendati ning muudeti ebamäärasemaseks. Peale visiidi lõppu tekkis meie välisministeeriumis juhtunu üle terav arutelu

Hiljem ütles Ora, et ei lahkunud omal soovil. "Diplomaadid ja saadikud ei lahku kergelt oma ametist ja kui te küsite, kas mul oli kavatsus oma senisele tööle diplomaadina sellisel moel kriips alla tõmmata, siis seda kindlasti ei olnud," ütles Ora ETV saates "Esimene stuudio" jaanuari keskel.

Märtsis ehk kolm kuud pärast Ora tagasiastumise avaldust ütles Karis ERR-ile, et ei ole allkirjastanud tema tagasikutsumist, sest ootab uue saadiku esitamist. Seega läks ametliku tagasikutsumiseni kokku üle viie kuu.

Jaap Ora töötab alates märtsist ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Narva täiskasvanute koolis.

Uus suursaadik Kasahstanis Marje Luup asus välisteenistusse 1996. aastal. Ta on töötanud Eesti suursaatkondades Helsingis ja Stockholmis. Aastatel 2003–2010 juhtis Luup välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna arengukoostöö bürood ja aastatel 2004–2010 täitis ta EL-i suunal ka arengukoostöö peadirektori kohustusi. Aastatel 2013–2023 töötas Marje Luup Tallinnas välisministeeriumi haldusosakonna peadirektorina. Marje Luup oli viimati Eesti suursaadik Indias, Bangladeshis ja Sri Lankal.