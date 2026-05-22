X!

President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

Eesti
Jaap Ora ja Alar Karis Kasahstani visiidi ajal ratsasõitu vaatamas.
Jaap Ora ja Alar Karis Kasahstani visiidi ajal ratsasõitu vaatamas. Autor/allikas: Raigo Pajula / VPK
Eesti

President Alar Karis allkirjastas otsuse, millega kutsus tagasi Jaap Ora Eesti suursaadiku kohalt Kasahstanis ja nimetas uueks saadikuks Marje Luubi.

Ora astus suursaadiku ametist tagasi juba mullu 9. detsembril, kui sattus president Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi kriitika alla.

Eesti Ekspress kirjutas, et suursaadik Jaap Ora soovitas presidendil ja tema välisnõunikul Margus Kolgal Kasahstanis peetud kõnes Ukraina teemasid pehmendada, mida ka teised delegatsiooni liikmed pealt kuulsid.

Arutelu järel otsustas Karis kõne ümber kirjutada ja kõne sisu ka pehmendati ning muudeti ebamäärasemaseks. Peale visiidi lõppu tekkis meie välisministeeriumis juhtunu üle terav arutelu

Hiljem ütles Ora, et ei lahkunud omal soovil. "Diplomaadid ja saadikud ei lahku kergelt oma ametist ja kui te küsite, kas mul oli kavatsus oma senisele tööle diplomaadina sellisel moel kriips alla tõmmata, siis seda kindlasti ei olnud," ütles Ora ETV saates "Esimene stuudio" jaanuari keskel.

Märtsis ehk kolm kuud pärast Ora tagasiastumise avaldust ütles Karis ERR-ile, et ei ole allkirjastanud tema tagasikutsumist, sest ootab uue saadiku esitamist. Seega läks ametliku tagasikutsumiseni kokku üle viie kuu.

Jaap Ora töötab alates märtsist ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Narva täiskasvanute koolis.

Uus suursaadik Kasahstanis Marje Luup asus välisteenistusse 1996. aastal. Ta on töötanud Eesti suursaatkondades Helsingis ja Stockholmis. Aastatel 2003–2010 juhtis Luup välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna arengukoostöö bürood ja aastatel 2004–2010 täitis ta EL-i suunal ka arengukoostöö peadirektori kohustusi. Aastatel 2013–2023 töötas Marje Luup Tallinnas välisministeeriumi haldusosakonna peadirektorina. Marje Luup oli viimati Eesti suursaadik Indias, Bangladeshis ja Sri Lankal.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:46

Väliseesti mälu-uurija Endel Tulvingu pärand jõudis Tartu Ülikooli

15:31

Hiiumaa opositsioon esitas vallavanemale umbusaldusavalduse

15:31

Le Pen võib valimisvõidu korral vetostada brittide võimaliku naasmise EL-i

15:25

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

15:20

Lubatud kiire telefoninumbri operaatori vahetus võib venida viiele päevale

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

15:00

Koalitsioonipoliitikud vahetasid superandmebaasi teemal teravusi

14:50

President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

13:01

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

21.05

Sõja 1548. päev: Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

08:11

Economist: Euroopal on salaplaan NATO asendamiseks

21.05

NATO tippjuht: alternatiivi Palantiri tehnoloogiale praegu ei ole

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

ilmateade

loe: sport

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

14:43

Guardiola lahkubki Cityst, Carrick jätkab Unitedi peatreenerina

13:58

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

12:58

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

loe: kultuur

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

loe: eeter

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

12:02

Pesakastiekspert: see töö aitab end muust maailmast korraks välja lülitada

10:42

Eestis avastati viie kuuga 360 uut rinnavähijuhtumit

10:29

Kristiina Ehin: loominguline koostöö oma abikaasaga on mulle olnud raske ka

Raadiouudised

12:40

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

12:40

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

12:20

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

10:50

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

10:50

USA president Donald Trump saadab Poola 5000 sõdurit

10:50

Huvirühmade mure: riigi plaan liita tervishoid ja sotsiaalabi on läbi mõtlemata

09:25

Raadiouudised (22.05.2026 09:00:00)

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo