Toomas Sildami jaoks on riigikogu esimehe Henn Põlluaasa (EKRE) väljaütlemiste valguses kerkinud üles küsimus, mitu välispoliitikat Eestil on.

"Kui üheltpoolt president Kaljulaid ütleb, et me peame austama rahvusvahelist konsensust ja Euroopa sõjajärgseid piire enam ümber ei joonistata ja spiiker Henn Põlluaas ütleb, et ei saa kuidagi leppida teatud ringkondade sooviga anda vabatahtlikult ja tasuta ära Eestile kuuluvad alad koos rikkalike maavaradega ja kinnitas, et Eesti ei vaja uut piirilepingut, mis tühistab Tartu rahu, siis ma tegelikult mõistan kõigi Eesti diplomaatide kimbatust, kui nende käest küsitakse, milline on Eesti välispoliitika selles küsimuses," rääkis Sildam.

"Ja seetõttu loomulikult ma ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et kui mõni suursaadik peaks oma nõutust mingil moel väljendama, siis tuleks ta selle eest tagasi kutsuda," lisas Sildam.

"Ma ei saa aru, kui keegi ütleb, et riiki ei saa teenida suursaadikud ja diplomaadid, kes ei suuda järgida professionaalselt riigi poliitilist liini," ütles ta veel.

Samost selgitas seda nii, et inimene kommenteerib Eesti diplomaatide karjäärimudelit viisil, mis annab tunnistust, et ta ei tunne seda, kuidas see Eestis korraldatud on.

EKRE eurosaadik Jaak Madison avaldas laupäeval arvamust, et Eesti võiks sarnaselt USA presidendile hakata tagasi kutsuma diplomaate, kes on valitsust kritiseerinud.

Jätkates välispoliitilise joone selguse teemal ütles Samost ütles, et koalitsioonilepingus kokku lepitu ei ole tema hinnangul kuidagi küsimärgi all. Samost märkis, et tema jaoks on Eesti välispoliitika ühemõtteliselt selge. "Eesti ei ole ju esitanud nõudmisi Petserimaa tagastamiseks," tõi Samost näite.

"Ei maksaks nii aktiivselt tõlgendada seda valitsuse poliitilist joont. Minu meelest on asjad väga lihtsad. Kui valitsus on teinud mingisugused otsused teatud valdkondades, siis vaatame neid otsuseid, aga mitte seda, mida mõni minister varasemalt on öelnud või mis on mõne erakonna retoorikas või programmis jätkuvalt säilinud," ütles Samost.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) on varem, mitte välisministri ametis olles, rääkinud mõttest nõuda Venemaalt välja okupatsioonikahjusid.

"Ega see, et ühe või teise erakonna juhid oma retoorikas jätkuvalt kasutavad neid argumente, mis on neil olemas olnud enne valimisi ja mis tõenäoliselt lähevad kasutusse ka järgmiste riigikogu valimiste ajal, ei tähenda, et valitsuse poliitika sellest kuidagi muutub," lisas Samost.

Samost tõi välja, et Eesti välispoliitikat kujundavad riigikogu väliskomisjon, valitsus, välisminister ja ka president. "Siin on minu meelest väga suur ja konsensuslik vaade sellele välispoliitikale," leidis Samost.

Sildam aga ütles, et nende sõnades on lahknevus. "Kui sa vaatad, mida räägib president, mida räägib riigikogu väliskomisjon, mida räägib riigikogu spiiker," lausus Sildam.

Sildam tunnistas, et riigikogu väliskomisjon on hoidnud Eesti välispoliitika poliitilist joont. "Aga kui vaadata, mida räägib parlamendi spiiker, inimene number kaks Eesti Vabariigis, siis välispoliitiliselt ei ole olukord varem nii harali olnud," sõnas Sildam.

Samost ütles selle peale, et parlamendi spiiker ei kujunda Eesti välispoliitikat.