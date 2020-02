"Olukorrast riigist": pensionireform on Isamaa kapriis

"Minu meelest see seaduseelnõu ei lahenda ühtegi probleemi, mis on praeguses pensionisüsteemis. See seaduseelnõu annab ainult ühe asja - selle, et on võimalik oma pensionivara välja võtta ja ära kulutada. Samuti on võimalik teise samba pensionivara kogumisest loobuda. Aga see raha välja võtmine ei lahenda ju probleemi, mis on pensionisammaste ees," rääkis Karnau.

"Pensionisammaste kõige suurem probleem on ebaõigluse küsimus, küsimus sellest, et varanduslik ebavõrdsus, mis on inimestel töö ajal, võimendub pensionisammaste abil veelgi. Lisaks probleem sellega, et väljamaksete süsteem on väga kallis," lisas Karnau.

Karnau sõnul ei muuda see seadus mitte midagi. "Ta ei paranda mitte ühtegi küsitavat kohta, mis on praeguses pensionisüsteemis. See on minu meelest Isamaa erakonna kapriis ja EKRE ja Keskerakonna protest pankade vastu. Midagi muud see seaduseelnõu endast ei kujuta. See on praeguse valitsuse poliitiline deklaratsioon, aga mitte pensionisüsteemi mingil moelgi parandamine või reformimine. Sõna reform selle seaduse juures on minu meelest kõige kohatum, sest ta ei reformi mitte midagi," sõnas Karnau.

Marju Himma sõnul on siiski pensionireformi vaja. Samas peab tema sõnul arvestama, et vananevad inimesed vajavad ühel hetkel ka muud tuge kui igakuine pension. "Ma olen väga selle poolt, et tervikuna tuleb üle vaadata see tugistruktuur, mis tagab eakatele kindlustunde mitte ainult täna, vaid 10-15 aasta pärast, kus eakaid on oluliselt rohkem. Aga siis peaks hakkama vaatama sotsiaalmaksu kasutamise tervikpilti, et kuhu see raha kaob," rääkis Himma.

Samas nentis ka Himma, et praegune pensionireform ei pruugi lahendada tõelisi eakaid inimesi tabavaid probleeme, vaid elavdab lühiajaliselt majandust. "Me lükkame probleemi jälle tulevikku," ütles Himma.

Karnau prognoosis, et riigikokku tagasi saadetud pensionireformi seadus võib saada mõned muudatused, ent riigikohtusse jõudes ei pruugi riigikohus seal põhiseadusvastaseks lugeda.

Kaljulaid jättis reedel välja kuulutamata ja saatis riigikogule arutamiseks tagasi kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.