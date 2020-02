Ossinovski ja Mölderi hinnang: Linnamäe pöördugu pealegi kohtusse

Endine tervise- ja tööminister, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ning riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder Keskerakonnast leiavad, et ravimiettevõtjal Margus Linnamäel on seoses apteegireformiga õigus pöörduda kohtusse.

"Eesti on õigusriik ja igaühel, kes tunneb, et talle tehakse liiga on õigus pöörduda kohtusse. Ning, kas on õigus kahjutasude maksmiseks, seda hindab kohus," rääkis Mölder kolmapäeval ETV saates "Esimene stuudio".

Mölder möönis, et kuniks kohus pole oma hinnangut andnud on tegemist spekulatsiooniga.

"Tegelikult peaks rääkima rohkem sisust. Probleem on selles, et hulgimüük on läbi jaemüügi seotud frantsiisiga," sõnas Mölder. Ta meenutas, et reformi algatamisel oli eesmärgiks, et riik saaks ülevaate, kes on apteekide omanikud.

Mölderi seisukoht on, et apteegireform ei reguleeri hinda. "Reformi järel hinnad tõusevad - kuna tekib vahele üks lüli, kes on proviisorist omanik."

Jevgeni Ossinovski väitis, et Margus Linnamäe on asunud kasutama samu argumente, mida tegid Tamrex ja Benu, kuigi õiguskantsler ütles juba 2018. aastal, et vastuolu põhiseadusega ei ole.

"Rääkida sellest, et riik hakkab midagi sundvõõrandama on kohatu. On antud piisav üleminekuaeg," ütles Ossinovski.

Ossinovski lisas, et need juristid kellega tema on rääkinud ei näe, et Linnamäe kahjunõuetel oleks mingisugustki perspektiivi. "Pealegi saab nõudeid arvestada reaalse kahju pinnalt. Rääkida sadadesse miljonitesse ulatatavatesse kahjudesse tundub ebareaalne."

Riigil peab olema Ossinovski sõnul tagatud, et proviisorapteegid oleksid sõltumatud. "Tuleb teha tururegulaator, et riik saaks ülevaate, mis hinnaga ravimeid sisse ostetakse. Vertikaalse integratsiooni keeldu on vaja, et lõpuks tekiks turul konkurents."

Margus Linnamäe: Eesti riik on asunud piirama vaba ettevõtlust

Magnum kontserni omanik Linnamäe teatas 7. veebruaril, et annab apteegireformi jõustudes Apotheka nime kandvad Terve Pere Apteek OÜ apteegid ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele, kuid Eesti riigile esitab sundvõõrandamise eest kahjunõude, mille suuruse välja selgitamisega tegelevad eksperdid.

Apteegid antakse proviisoritele pooltevahelise lepinguga tasuta üle, täpsustati Magnumist.

Linnamäe märkis oma avalduses, et on äärmiselt pettunud, et Eesti riik on asunud likvideerima vaba ettevõtlust ning läbi viima vastutustundetut eksperimenti rahva tervisega. Linnamäe hinnangul ei ole riik suutnud viis aastat kestnud üleminekuperioodi sisustada moel, mis tagaks õiglase kompensatsiooni praegustele apteegiomanikele.

"Eesti ajaloos on tegemist pretsedenditu olukorraga, kus ettevõtjaid sunnitakse oma ettevõtetest loobuma. Mitte kellelgi ei saa meie riigis enam olla garantiid omandi puutumatusele," seisab Linnamäe avalduses.