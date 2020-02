Johnson tahab Šotimaa ja Põhja-Iirimaa vahele silla ehitada

Mõte ehitada Šotimaa ja Põhja-Iirimaa vahele sild on õhus olnud aastaid, kuid Johnsoni valitsusajal on saanud see sisse uue hoo.

Plaani toetavad ka mõned britimeelsed Põhja-Iiri poliitikud, kes näevad seda viisina tugevdada suhteid ülejäänud Ühendkuningriigiga.

Teised küsivad, kas projekt on mõttekas, võttes arvesse saari kitsaimas kohas 12 kilomeetriga lahutava Põhjaväina sügavust ja tuulist ilmastikku.

Ekspertide sõnul peaks sild olema oluliselt pikem.

Mõttekoja Centre for Cross Border Studies 2007. aasta uuringu järgi läheks projekt maksma 3,5 miljardit naela, kuid teiste ekspertide hinnangul oleks selle kulu praeguseks vähemalt 15-20 miljardit naela.

"Käib töö silla idee uurimiseks," ütles Johnsoni pressiesindaja, kuid lisas, et see on praegu varajases faasis.

Johnson on tuntud oma kiindumuse poolest suurtesse taristuprojektidesse, ehkki alati ei saada neid edu.

Londoni linnapeana kavandas ta uue "aedsilla" üle Thames'i jõe, kuid projektist loobuti pärast seda, kui see oli läinud maksma 53,5 miljonit naela.

"Peaminister on taristuprojektide osas ambitsioonikas," ütles tema pressiesindaja. "Ta uurib erinevaid skeeme üle Ühendkuningriigi, mis võivad ühenduvust parandada."