Briti peaminister Johnson viis ellu ulatusliku valitsusremondi

Kõige olulisemaks uudiseks on see, et valitsusremondi tõttu astus ametist tagasi senine rahandusminister Sajid Javid, kelle mantlipärijaks saab nüüd Rishi Sunak. Väidetavalt ei nõustunud Javid Johnsoni nõudmisega vallandada oma olulisi nõunikke. Rahandusminister lahkub vaid neli nädalat, et enne käesoleva aasta riigieelarve esitamist, vahendasid BBC, Guardian ja Sky News.

Tähelepanuväärne on vahepealseid arenguid arvestades ka Põhja-Iirimaa ministri Julian Smithi vallandamine, sest nii Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi juhtivad poliitikud on tema senise tööga suhteliselt rahul olnud. Samas tuleb tema vallandamine ajal, mil Põhja-Iirimaa erinevad poliitilised jõud on asunud vahepealsest tõsisemalt kohaliku valitsuse moodustamise poole pürgima.

Üheks Brexiti eestvedajateks olnud Michael Gove jätkab valitsuses, kuid liigub keskkonna-, toidutööstuse- ja maaeluministri ametikohalt valitsuskabineti ministri ametikohale.

Lisaks vallandas Johnson veel ettevõtlusminister Andrea Leadsomi, keskkonnaminister Theresa Villiersi, elamumajandusminister Esther McVey, ülikoolide ministri Chris Skidmore'i, transpordiminister Nusrat Ghani, teise transpordiministri George Freemani ja peaprokurör Geoffrey Coxi.

Oma ametikohad säilitavad välisminister Dominic Raab ja siseminister Priti Patel. Kaitseminister Ben Wallace'i jätkamine on hetkel veel ebaselge.

Kriitikute sõnul on väga erakordse valitsusremondi puhul märgata Johnsoni vastuolulise nõuniku Dominic Cummingsi mõju. Viimane on Briti meedia andmetel juba pikemat aega teinud suuri plaane valitsussektori ja avaliku teenistuse reformimiseks ning valitsusremondiga vabaneb ta väidetavalt mitmetest kriitiliselt meelestatud ministritest.