Ameti peadirektor Kristin Raudsepp teatas möödunud reedel saadetud taotluses ministeeriumile, et apteegituru reformi tõttu kujundatakse ümber suure hulga apteekide omandiõigus ja ravimiametile saabub seetõttu palju taotlusi tegevuslubade muutmiseks, nende kehtetuks tunnistamise menetlemiseks ja uute apteekidega seotud menetlusi ja kohtuasju.

Lisaks suureneb ka vajadus teha järelevalvet vastloodud apteekides ja võimalike uute käitlejate juures.

"Sellest tulenevalt esitas ravimiamet 2019. aastal riigieelarve lisataotluse, mis ka osaliselt rahuldati ning seetõttu taotleme kahe spetsialisti ametikoha loomist inspektsiooniosakonda - jurist ning tegevuslubade ja inspektsioonibüroo vaneminspektor," sõnas Raudsepp.

Juristi ametikohta on vaja, kuna apteegireformi tõttu tekib rohkem keerulisemate tegevuslubadega seotud juhtumeid ja suureneb ka kohtuasjade hulk. Vaneminspektori ametikohta on aga vaja selleks, et apteekide tegevuslube jõutaks tähtajaks menetleda.

Praegu tegeleb ravimiametis apteegireformiga ligikaudu 15 inimest, kuid paljudel neist on ka teisi tööülesandeid. Ameti kommunikatsioonijuhi Kristi Sarapi sõnul on nende seas tegevuslubade menetlejad, õigusekspertiis, kommunikatsioon, apteekide järelevalve ja nii edasi. Neli töötajat neist asuvad Tallinnas.

"Kogu tegevuse osakondadeüleseks koordineerimiseks on juba eelmisel aastal loodud ravimiameti sees apteegireformi juhtrühm, mida juhib peadirektor Kristin Raudsepp," rääkis ta.

Uute töötajate leidmisega tegeleb ravimiamet seepärast, et tavapärasest intensiivsem töö ei saa nende jaoks otsa 1. aprillil, kui lõpeb apteegireformi üleminekuperiood.

"1. aprilli lähenedes oleme valmis oma tegevusi ümber planeerima ja vajadusel ka inimeste tööülesandeid muutma, et panustada maksimaalselt apteegireformist tulenevatele ülesannetele," lisas Sarap.

Veel kaks uut ametikohta, mille loomist ravimiamet sotsiaalministeeriumilt taotleb, on seotud Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust. EL-i ravimijärelevalvevõrgustikus jagatakse töökoormus ümber ning seetõttu tahab ravimiamet võtta tööle müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialisti, kes tegeleks kliiniliste uuringute järelevalvega, ning inspektsiooniosakonna spetsialisti, kes lahendaks ravimite tarneprobleeme.

Viies ametikoht on plaanitud luua, kuna ravimiamet osaleb rahvusvahelises projektis Horisont 2020 ning nelja-aastase tähtaejaga töökoht, mille rahastus tuleb projekti eelarvest, on mõeldud ravimite andmete haldamiseks ja korrastamiseks ravimiameti infosüsteemides.

Viie uue ametikoha loomisel suureneb ravimiameti teenistuskohtade arv 107-ni.