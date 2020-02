Apteekide omandipiirangute kehtestamine on algusest peale põhjendamatu ja need tuleks kaotada, teatas justiitsminister Raivo Aeg sotsiaalministeeriumile saadetud arvamuses. Ministeeriumi hinnangul ei muudaks reformi õiguspäraseks ka selle etapiviisiline rakendamine.

Justiitsministeerium saatis sotsiaalministeeriumile oma seisukohad kolme ravimiseaduse muutmise eelnõu kohta, mille arutamist sotsiaalkomisjon esmaspäeval jätkab.

Aegi teatel püüavad kõik kolm eelnõu leida lahendusi, kuidas apteegireform sujuvamaks teha, kuid tegelikult ei ole ükski neist päriselt lähteülesandega kooskõlas. Tema hinnangul on püütud väga kaalukaid ravimituru toimimise põhimõtteid lülitada kiirkorras apteegireformi kui põhiprobleemi lahendamisse, ehkki selleks pole ajalist survet.

"Sellist oportunistlikku kiirustavat õigusloome püüdu tuleb kindlasti taunida kui õigusriigile mitteomast," lausus Aeg. "Tegelikult on eelnõude koostamisel järgitud sama malli nagu apteegireformi algatamisel: kaalukate õigusmuudatuste osas puuduvad laiapõhjalised analüüsid ja mõjuhinnangud, puudu on turuosaliste kaasamine, nende arvamuste ärakuulamine jne."

Justiitsministeerium leiab, et apteekide omandipiirangute kehtestamine on algusest peale põhjendamatu ja need tuleks kaotada. Lisaks ei ole sotsiaalministeerium viie aasta pikkuse üleminekuaja jooksul koostanud analüüse, mida on korduvalt lubanud. Sellise reformi ellurakendamine tähendab Aegi sõnul, et riigil pole arusaama, mis 1. aprillil 2020 juhtuma hakkab.

"Leiame, et tervishoiupoliitikas ei tohiks olla kohta läbi analüüsimata eksperimentidele, kuna kaalul on rahva tervis. Oleme seisukohal, et apteegireform riivab ebaproportsionaalselt omandikaitse ja ettevõtlusvabaduse põhiõigusi," teatas Aeg ja lisas, et reformi pooldajad pole seni usutavalt põhjendanud, miks on nii massiivset sekkumist vaja.

Ka ei pea justiitsministeerium õigeks haiglatele ravimite maaletoomise õiguse ja jaemüügiõiguse andmist ega vertikaalse integratsiooni piirangute kaotamist tervishoiuteenuse osutajatele.

"Peamise riskina näeme ulatuslikke huvide konflikte, mille tagajärjeks on ravimite kasutamise meditsiinilise põhjendatuse küsimärgi alla sattumine," selgitas Aeg.

Kui haigla toob ravimeid sisse, siis võib justiitsministeeriumi hinnangul eeldada, et arstidel tekib ka surve neid välja kirjutada, eriti kui näiteks laos partii aeguma hakkab.

Kuivõrd apteegireformi rakendamine on ministeeriumi hinnangul põhjendamatu ja riivab ebaproportsionaalselt põhiõigusi, siis seda ei muuda Aegi sõnul ka reformi etapiviisiline rakendamine. Seetõttu justiitsministeerium seda ei toeta.