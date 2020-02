Sotsiaalkomisjon tutvus neljapäevasel istungil ravimiseaduse muutmise kolme eelnõuga. Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et komisjon otsustas arutelusid nende üle järgmisel esmaspäeval jätkata.

Kuna 1. aprillist kehtivad apteekide pidamisele uued eeskirjad, esitasid riigikogu liikmed kolm ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse praegu kehtivat korda muuta.

Eelnõuga 127 SE, mille algatasid sotsiaaldemokraadid, soovitakse võimaldada haiglaapteekidel ravimeid ise maale tuua. EKRE esitatud eelnõu 139 SE keskseks eesmärgiks on muuta ravimiseaduse sätteid selliselt, et ravimiseaduse regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit.

Samuti SDE esitatud eelnõu 141 SE fookuses on see, et proviisoromandi nõue loetaks täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt.

Sel nädalal on sotsiaalkomisjon apteegireformi käsitlenud kahel korral. Teisipäeval andsid reformi hetkeseisust ülevaate ravimiamet ja sotsiaalminister Tanel Kiik ning arutati selle üle, millistes maakondades tekitaks reform kõige enam probleeme.