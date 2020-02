Aaviksoo veel mõtleb rektoriks tagasi kandideerimise peale

"See selgub märtsi alguseks ja sõltub oluliselt hinnangutest ülikooli senisele arengule ja arusaamistest ülikooli ja Eesti ees seisvatest väljakutsetest," teatas Aaviksoo vastuseks ERR-i küsimusele.

Tallinna Tehnikaülikooli uus nõukogu kuulutas rektori valimised välja 31. jaanuaril. Rektori kandidaate saab esitada 6. märtsini, rektorikandidaatide nimed avalikustatakse märtsi keskel. Rektor valitakse eeldatavasti 18. mail ja astub ametisse 1. septembril.

Rektoriks saab kandideerida inimene, kes on või on olnud valitud mistahes ülikooli professori ametikohale. Valimise täpsema korra ning kandidaatide tutvustamise viisi määrab kindlaks 11-liikmeline nõukogu, toetudes valimiskomisjoni soovitustele. Rektori ametiaja pikkuseks on viis aastat.

"Tehnikaülikoolil seisavad sel kevadel ees olulised ja sisulised debatid, mis puudutavad TalTechi tulevikku ning järgmise viie aasta strateegilist arengut. Viimastel aastatel läbiviidud reformid on loonud tugeva aluse selleks, et panustada veelgi enam nii Eesti majandusse kui ühiskonna arengusse laiemalt," ütles ülikooli nõukogu esimehe kohale tagasi valitud Gunnar Okk pärast 31. jaanuari toimunud koosolekut.

Rektori valib ametisse nõukogu.